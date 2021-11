Inadvertenta majora si sistem criminal: In Germania mor de trei ori mai putini nevaccinaţi ca în România dar la dublu acoperire vaccinală!

Germania se confruntă cu un nou val de cazuri de Covid-19, care a fost descris ca "o pandemie masivă a nevaccinaţilor", după cum a avertizat miercuri ministrul german al Sănătăţii Jens Spahn, care anunţă că încep să lipsească din nou paturi la terapie intensivă, iar Institutu Robert Koch (RKI) a anunţat peste 20.000 de cazuri în ultimele 24 de ore şi 194 de morţi.

"Ne confruntăm în prezent cu o pandemie în principal a nevaccinaţilor, iar ea este masivă", a subliniat într-o conferinţă de presă Jens Spahn. În Germania, 55,6 milioane de persoane au fost vaccinate complet - reprezentând 66,8% din populaţie. Ciudat este ca desi vorbim despre acelasi virus, desi exista aceeasi ingrijorare fata de numarul de paturi de la ATI, in Germania la aproximativ 20.000 de cazuri au murit aproximativ 200 de persoane, in vreme ce in Romania, dca extrapolam la datele de pana acum, la 20.000 de persoane infectate au murit aproximativ 600 de persoane, de trei ori mai mult. Romania are aproape 32,3% din populatie vaccinata, adica jumatate din cat are Germania. Vorbim insa de nevaccinati pentru ca in ambele tari ei sunt cei care mor "masiv". De unde rezulta clar ca sistemul medical romaesc este de trei ori mai criminal decat cel din Germania, in vreme ce increderea in medici si autoritati este de doua ori mai scazuta. In Romania, insa, metodele de impunere a "certificatului verde" sunt cu mult mai dure, la noi in tara fiind exclusa testarea pentru principalele activitati.

Revenind la masurile din Germania, Jens Spahn a îndemnat landurile - competente în probleme sanitare - "să înăsprească regulile cu privire la persoane nevaccinate împotriva Covid-19, în cazul unor intensificări ale epidemiei, prin interzicerea accesului acestora în anumite locuri publice sau prin solicitarea unor teste PCR costisitoare." Unele landuri, ca Saxonia (est) sau Baden-Württemberg (sud-vest), sunt pe cale să implementeze astfel de măsuri. "Nu este vorba despre o hărţure" a nevaccinaţilor, ci despre "evitarea unei saturări a sistemului de sănătate", a sublinat ministrul conservator în exerciţiu. Cancelarul în exerciţiu Angela Merkel şi-a exprimat îngrijorarea faţă de situaţia covid-19 în weekend. A venit momentul, "din nou, al unei anumite îngrijorări", a deplâns ea, apărând însă faptul că vaccinarea nu este obligatorie în Germannia. Ea s-a declarat "foarte întristată" de faptul că "două până la trei milioane de germani în vârstă de peste 60 de ani nu s-au vaccinat încă".