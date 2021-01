Inca o companie pharma care se laudă gratuit. Cică anticorpii de sinteză ai Eli Lilly reduc spitalizările și decesele cu 70%

In plina pandemie nu mai contenesc laudele la care se intrec intre ele companiile pharma. Pfizer una sustine, dar israelienii ii contrazic in ceea ce priveste eficienta, Moderna da rateuri, iar Astra-Zeneca e in mijlocul uni scandal cu UE. Pe acest fond apare o noua companie care se lauda gratuit: Eli Lily.

"Tratamentul antiCovid bazat pe combinația a doi anticorpi de sinteză produși de grupul farmaceutic american Eli Lilly a redus spitalizările și decesele cu 70% la pacienții cu risc crescut care au fost testați pozitiv pentru boală", a declarat marți compania, dar care, deocamdata nu a furnizat nicio proba concreta. „Bamlanivimab și etesevimab, împreună, au potențialul de a fi un tratament important, reducând în mod semnificativ spitalizările și decesul la pacienții Covid cu risc crescut", a declarat șeful științific al al grupului, Daniel Skovronsky.

Mai mulți oameni de știință au salutat potențialul tratament împotriva Covid, iar Lilly, cât și compania de biotehnologie Regeneron au primit autorizații de utilizare de urgență pentru tratamentele lor. Dar adoptarea unui astfel de tratament a limitată în Statele Unite de mai mulți factori, inclusiv lipsa de interes a pacienților, precum și lipsa de personal și capacitatea logistică a spitalelor de a le administra.

În comunicatul său de presă, Lilly recunoaște unele dintre aceste dificultăți. „Lilly a primit feedback de la asistenți medicali și medici (...) cu privire la complexitatea și timpul necesar pentru pregătirea și administrarea" tratamentului, a spus Lilly, adăugând că lucrează cu autoritățile sanitare din SUA pentru a putea reduce timpul de administrare intravenoasă de la 60 la 16 minute.