Inca un opozant rus intoxicat dupa ce a calatorit impreuna cu agenti FSB. Simptomele sunt izbitor de asemanatoare cu cele ale lui Alexei Navalnai

Poetul si jurnalistul rus Dmitri Bikov a stat in coma 5 zile, avand simptome similare cu cele ale opozantului Alexei Navalnai, potrivit unei anchete Bellingcat.

Dmitri Bikov, autor si jurnalist, critic critic al presedintelui Vladimir Putin, s-a imbolnavit la bordul unui avion in timp ce se afla intr-un turneu de prelegeri in 2019.

Medicii au atribuit boala intoxicatiei alimentare bacteriene. Dar boala si circumstantele semanau puternic cu cazul lui Navalnai, care anul trecut s-a imbolnavit la bordul unui zbor intern si a fost internat in coma inainte de a fi transferat in Germania pentru tratament, unde medicii au spus ca a fost otravit cu Novichok.

Bellingcat, o organizatie internationala cu sediul la Amsterdam, care se concentreaza pe investigatii open-source, a identificat mai multi presupusi agenti ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei care l-au urmarit pe Navalny direct inainte de otravirea sa. Intr-un raport dat miercuri, 9 iunie, acesta arata ca inregistrarile de telefonie mobila si achizitiile de bilete de avion aratau ca doi dintre acesti agenti au calatorit in aceleasi orase ca Bikov si in acelasi timp.

Navalnai a petrecut cinci luni in Germania recuperandu-se dupa otravire. El a fost arestat la intoarcerea in Rusia in ianuarie si, ulterior, a fost intemnitat 2 ani si jumatate in inchisoare pe motiv ca in timpul tratamentului din Germania a incalcat o pedeapsa cu suspendare care fusese pronuntata intr-o condamnare pentru delapidare, relateazza The Guardian.