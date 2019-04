Incredibil! Barbat cu handicap, batjocorit de firmele de taxi

Intr-o postare pe o retea de socializare, Silvian-Emanuel Man, presedintele Ligii Studentilor - LS IASI, prezinta o intamplare extrem de rusinoasa pentru firmele de taximetrie din Iasi. Acesta sustine ca un sofer UBER cu un handicap a fost luat in deradere.

'' Ieri am luat un Uber pana la gara. Soferul avea un entuziasm iesit din comun. Cand mi-am pus o geanta in spate, am observat un scaun cu rotile. Mi-a marturisit ca are un handicap locomotor de ani buni, care nu ii permite sa mai mearga singur, dar poate conduce masina fara probleme. Si ca si-a dorit din totdeauna sa faca taximetrie dar firmele de taxi au ras de el sau l-au batjocorit. Si ca s-a bucurat nespus cand au venit cei de la Uber in Iasi, pentru ca l-au primit cu mare deschidere. Acum, „face Uber" de placere, de peste o luna, pe langa serviciu. A avut sute de curse si si-a lasat toti pasagerii uimiti. Nu ai nicio scuza ca sa nu muncesti!'' se arata in postarea publicata de Silvian-Emanuel Man.