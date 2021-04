Una din cele mai profitabile afaceri de pandemie este, pe langa vaccinarea masiva, tinand cont de pretul vaccinurilor si de numarul mare al populatiei care trebuie imunizata, cea a testelor Covid.

Daca inaintea pandemiei laboratoarele din Romania inregistrau incasari anuale de 581 de milioane de lei, anul trecut s-au inregistrat 2,5 miliarde lei din care majoritatea covarsitoare s-au datorat testelor Covid, fie ca e vorba de PCR, sau de teste pentru stabilirea anticorpilor. Un test PCR costa in medie 300 de lei, iar unul de anticorpi in medie 200 de lei. Sunt 53 de laboratoare, din care 31 sunt private si 22 de stat.

Majoritatea banilor sunt castigati de centrele particulare care efectueaza teste "pe banda rulanta", au investit in aparatura performanta si pot da rezultatele si dupa 6 ore de la recoltarea probelor. Pentru 2021 se estimeaza ca incasarile din "industria testelor" vor trece de 3 miliarde de lei. In medie de varf de pandemie (acele valuri") se fac in jur de 10.000 de teste PCR pe zi si 5.000 de teste de anticorpi IGG & IGM, ceea ce inseamna ca zilnic, laboratoarele incaseaza o medie de 4.000.000 de lei, dar sunt zile cand se atinge sau chiar se depaseste 1.000.000 de euro pe zi.

Daca la aceste teste se adauga si cele rapide, care reprezinta cam 10.000 din totalul testelor efectuate (desi cele neraportate sunt foarte multe, cele care ies negativ, sau cele in care evolutia bolii este de o gravitate mica si nu necesita atentionarea medicului), atunci e de presupus ca totalul vanzarilor din 2021 va trece de 5 miliarde de lei, adica 1 miliard de euro.