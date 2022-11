Interviul cu Klaus Schwab despre Marea Resetare după întrunirea G20: "China este un model de urmat pentru multe țări!" VIDEO

Klaus Schwab este președintele Forumului Economic Mondial (FEM), organizație pe care a fondat-o în 1971 și care se ocupă cu promovarea politicilor economice ale globaliștilor, politici care urmăresc desființarea identităților naționale și implementarea unei Noi Ordini Mondiale.

Conform Daily Wire, în calitatea sa de președinte al FEM a luat parte la întrunirea grupului G20 care s-a desfășurat săptămâna trecută în Bali, Indonezia. Grupul G20 este un forum creat în 1999, după crizele din Asia și Rusia, pentru a reuni economiile dezvoltate și marile economii emergente: pe de o parte, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Statele Unite, Canada, Japonia și, cu multă indulgență, Rusia, care compun zona dezvoltată a economiei mondiale, iar pe de altă parte, Argentina, Brazilia, Mexic, China, India, Australia, Indonezia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Coreea de Sud și Turcia, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene, ai Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Mondiale.

Declarația comună semnată de liderii țărilor participante la reuniunea din Bali menționează, printre altele, că la nivel mondial va fi adoptat, sub egida OMS, un pașaport digital de vaccinare pentru a facilita deplasările internaționale. Asta înseamnă că libertatea de mișcare va fi restricționată după bunul plac al OMS, organizație controlată de China. Țara care profită de pandemia de gripă chinezească pentru a-și teroriza cetățenii de aproape trei ani de zile.

Klaus Schwab tocmai a acordat un interviu canalului public de televiziune din China. Iată mai jos un scurt fragment:

Reporter: Ați luat parte la recent la întrunirea G20 din Indonezia. Care e părerea dumneavoastră despre rezultatele întrunirii?

Klaus Schwab: Cred că rezultatele sunt pozitive. E important că toți participanții au fost de acord declarația comună, fapt care nu s-a întâmplat anterior. Dar trebuie mers un pas mai departe. Trebuie să construim lumea de mâine, ceea ce înseamnă o transformare sistemică a lumii de azi. Va trebui să decidem cum va arăta această lume nouă care va lua naștere în urma acestei transformări. Eu respect realizările Chinei din ultimii 40 de ani, realizări care sunt extraordinare. Cred că este un model de urmat pentru multe țări, dar cred că trebuie să lăsăm și la latitudinea fiecărei țări ce sistem doresc să implementeze și cred că trebuie să fim extrem de atenți să nu impunem un anumit sistem. Modelul chinez este cu siguranță un model atractiv pentru multe țări.

