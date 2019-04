Iohannis: Guvernul PSD a promis spitale, dar ce s-a intamplat cu ele? S-a ales praful

Presedintele Klaus Iohannis a lansat din nou un atac dur la adresa Guvernului PSD-ALDE, precum si a liderului social-democratilor, Liviu Dragnea.

Prezent la ceremonia de decorare a unor institutii din domeniul medical, seful statului a atras atentia ca guvernantii nu si-au respectat promisiunile de a construi spitale, precizand ca s-a ales praful de ele.

"Din pacate, actuala guvernare PSD este un esec de la un capat la altul. PSD a promis romanilor nu mai putin de 8 spitale regionale si un spital republican.

A promis, de asemenea, reabilitarea, modernizarea si dotarea spitalelor existente. Sunt angajamente scrise negru pe alb in programul de guvernare, asumat si votat in Parlament.

Ce s-a intamplat cu ele? Simplu, ca si in economie, educatie, infrastructura, si de promisiunile in domeniul sanatatii s-a ales praful", a spus Iohannis.

Presedintele a subliniat ca, in timp ce romanii sufera din cauza incompetentei guvernantilor, agenda publica este acaparata de problemele liderilor PSD certati cu justitia.

"Agenda publica este acaparata de peste doi ani de problemele personale ale liderilor PSD certati cu justitia, timp in care cetatenii sufera tot mai mult de pe urma incompetentei guvernantilor", a spus Iohannis.

In ceea ce priveste controalele efectuate in ultima perioada de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in spitale seful statului considera ca reprezinta doar o campanie de imagine.

"Este revoltator ca ministrul Sanatatii a pornit o campanie mai degraba de imagine decat una de informare prin spitalele din tara. Cum sa mai creada cineva ca PSD chiar va construi noi spitale?

In ciuda scandalurilor zilnice prin care se incearca sa se obtina capital de imagine pentru Guvern, cei mai multi medici si asistente medicale sunt si raman profesionisti, si inca de cea mai buna calitate. Ce fac guvernantii ca sa ii ajute? Mai nimic, in afara unor excese de autoritate prin care incearca sa acopere lipsa de actiuni concrete menite sa sprijine domeniul sanatatii", a precizat Iohannis.

Nici in domeniul resurselor umane din sanatate obiectivele asumate de guvernanti nu au fost indeplinite, a mai spus Klaus Iohannis, in pofida promisiunilor din perioada electorala.

"Rezidentiatul nu a fost reformat, asa cum s-a promis, iar in momentul de fata nu exista o planificare reala a necesarului de angajati in sanatate. Concret, numarul de locuri si posturi nu este corelat cu numarul de absolventi de medicina si nici cu necesarul de resurse umane, per ansamblu si pe specialitati.

In tara noastra sunt educati foarte multi tineri medici, dar ne confruntam in continuare cu dezechilibre pe specialitati, cu dezechilibre in distributia medicilor in urban-rural, dar si intre judete ori regiuni, iar exodul nu a fost stopat", a completat seful statului.

Presedintele mai spune ca PSD guverneaza incercand sa gaseasca tapi ispasitori pentru propriile esecuri dar, cu toate acestea, social democratii nu mai pot pacali pe nimeni.

Seful statului a atras atentia ca, daca dorea cu adevarat, Guvernul putea sa construiasca spitale accesand bani europeni.

"Pesedistii guverneaza incercand permanent sa gaseasca tapi ispasitori pentru propriile esecuri. Nu mai pot pacali insa pe nimeni, in sanatate cu atat mai putin.

Daca si-ar fi propus in mod real sa construiasca sau sa reabiliteze spitale in Romania, Guvernul nu ar fi trebuit decat sa acceseze banii europeni. Avem la dispozitie fonduri pe care PSD pur si simplu nu vrea sa le foloseasca", a punctat Iohannis.

In incheiere, seful statului a subliniat ca un act medical de calitate nu poate exista in absenta unor spitale curate, care sa nu duca lipsa de aparatura medicala sau de medicamente.

"Viitorul in medicina inseamna inovare, digitalizare, sustenabilitate, asigurarea acoperirii universale cu servicii de sanatate. Un act medical de calitate nu poate exista fara un corp medical dedicat, devotat si responsabil.

In acelasi timp, un act medical de calitate nu poate exista in absenta unor spitale curate, care sa nu duca lipsa de aparatura medicala sau de medicamente sau de consumabile. Avem nevoie de mai multe exemple precum cele oferite de dumneavoastra, cei prezenti aici, care va desfasurati activitatea cu maxima responsabilitate in ciuda conditiilor de munca mai mult decat dificile!", a incheiat presedintele Klaus Iohannis.