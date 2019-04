Ion Cristoiu, despre Dosarul Revoluţiei: Regimul Ceauşescu a fost reabilitat. Istoria nu poate fi judecată penal

Jurnalistul Ion Cristoiu spune, în contextul trimiterii în judecată a dosarului Revoluţiei, că procurorul general, Augustin Lazăr, Parchetul General şi preşedintele Klaus Iohannis au emis documente prin care statul român îşi asumă teza că în decembrie 1989 a avut loc o lovitură de stat, şi nu o Revoluţie.

"Aş vedea tot ce s-a întâmplat azi, declaraţia de presă a dlui Augustin Lazăr, comunicatul Parchetului şi comunicatul de la Cotroceni, toate trei sunt nişte documente care arată clar că statul român, nu istorici, nu jurnalişti, nu cercetători, şi-a asumat teza că în decembrie 1989 a avut loc o lovitură de stat şi nu o Revoluţie. Aceasta este principala concluzie. Eu sunt primul jurnalist român şi poate şi în plan european care am scris în februarie 1990, am pus la îndoială teza oficială la vremea respectivă a Revoluţiei şi am spus că a fost o lovitură de stat. Dar, una este să scriu eu, să suţin eu, una este să susţină istoricii, jurnaliştii, alta este ca această teză şi voi spune imediat câte pericole implică ea, e asumată oficial de statul român", a afirmat Ion Cristoiu.

Analistul politic merge mai departe şi susţine că astfel regimul Ceauşescu a fost reabilitat. "Pentru că trimiterea în judecată a lui Ion Iliescu şi a încă două persoane, sub acuzaţia că au alcătuit un grup preconstituit în decembrie 1989 ca să pună mâna pe putere, asta înseamnă că nu a fost vorba nu de o Revoluţie, ci de o lovitură de stat împotriva regimului Ceauşescu. Principala concluzie este aceasta: regimul Ceauşescu este reabilitat. Deoarece una e să fie răsturnat de o revoltă, una e să fie răstrurnat de o revoluţie şi una e să fie răsturnat printr-o lovitură de stat. Încă o dată, reamintesc formula din comunicatul Parchetului, de un grup preconstituit. Deci înante de decembrie 1989 s-a constituit un grup condus de Ion Iliescu, care a dat această lovitură de stat, l-a răsturnat pe Nicolae Ceauşescu ca să pună mâna pe putere. Asta e principala concluzie. Şi anume că regimul Ceauşescu este reabilitat", a explicat Cristroiu.

Jurnalistul spune că, în al doilea rând, avem de-a face cu o reabilitare a lui Ceauşescu din perspectiva procesului. "În comunicat, ca şi în rechizitoriu, se spune textual că grupul care a dat lovitura de stat a întreţinut o atmosferă teroristă, de teroare pentru a justifica procesul Ceauşescu, declarat în acelaşi rechizitoriu, ca fiind ilegal. Deci, trebuie să trecem urgent la rejudecarea procesului şi reabilitarea lui Ceauşescu. Trei. Noi, românii, din punct de vedere oficial cel puţin, aveam această mândrie în istoria modernă că am făcut şi noi o Revoluţie. Ba chiar francezii ne-au spus că era asemănătoare revoluţia lor din 1789. Astăzi, dar repet şi prin binecuvântarea preşedintelui care a apreciat, a salutat acest dosar şi această teză, românii nu mai au o Revoluţie în decembrie şi în consecinţă ea trebuie scoasă din manual", a susţinut Ion Cristoiu.

Acesta se întreabă în aceste condiţii ce sărbătorim anul acesta : 30 de ani de la Revoluţie sau 30 de ani de la lovitura de stat? "Suntem schizofrenici dacă am trimis în judecată un grup pentru că au dat în decembrie lovitură de stat şi noi continuăm să vorbim de Revoluţie. Şi nu în ultimul rând mă întreb ce sărbătorim noi anul acesta. 30 de ani de la de? De la lovitura de stat? Toate aceste lucruri, consecinţe, nedorite, cum ar spune o lege a sociologiei, îşi au cauza în faptul că dl Augustin Lazăr a precipitat acest dosar ca să poată să se apere sau să supravieţuiască în urma acuzaţiilor că a fost procuror comunist", susţine Ion Cristoiu.

În opinia sa, Dosarul Revoluţiei îl ajută pe Augustin Lazăr. "Dacă regimul Ceauşescu a fost răsturnat nu de popor, ci de un grup care a dat o lovitură de stat, atunci regimul Ceauşescu a fost corect şi el care a apărut regimul împotriva deţinuţilor politici, a fost legitim, a fost corect în cee ace a făcut", a afirmat Ion Cristoiu.

El spune totodată că şi în acest caz avem de-a cu o consecinţă a bătăliei electorale. "Dacă aţi observat, grupul ăsta constituit nu se limita la Ion Iliescu, la Voican Voiculescu şi Rus. De exemplu este decupat dl Ion Caramitru. Dacă e vorba de atmosfera de teroare, Ion Caramitru a fost cel care a declanşat diversiunea spunând din balcomul CC Opriţi focul. Există dovezi, există film. El nu era în piesă, el nu a întrerupt atmosfera de teroare. Aa, acum dl Caramitru este de-al lor. De-al lui Lazăr, de-al lui Iohannis şi a fost scos. Din punctul acesta de vedere mi se pare o aberaţie. Apoi, trebuia implicaţi şi cei care au fost în CFSN pentru că până la urmă, atmosfera de teroare a fost susţinută de acel CFSN care l-a ales pe Ion Iliescu, inclusiv Doina Cornea, Ana Blandiana, care erau în Consiliul ăla la vremea respectivă, l-au ales în fruntea lor pe un pucist, pe unul care a acum e acuzat pentru crime împotriva umanităţii", a explicat Ion Cristoiu.

Analistul politic crede că prin astfel de procese se deschide o Cutie a Pandorei, iar următoarea pe listă va fi lovitura de stat de la 23 august 1944. "Şi repet ce am spus de atâtea ori şi când a fost procesul CPEx, şi când s-a pus problema unui proces în legătură cu lovitura de stat de la 23 august. Istoria nu poate fi judecată penal. Dacă începem aşa, după părerea mea, următorul proces istoric este al loviturii de stat de la 23 august unde Majestatea sa Regele Mihai, l-a reţinut ilegal pe premierul destituit care era Ion Antonescu şi l-a predat unor civili. Dacă judecăm penal istoria. Sigur că noi nu o judecăm şi nu o să spun că ar trebui să facem postmortem un proces şi să vedem de ce l-a reţinut ilegal. Aşa e istoria. Aşa a fost istoria şi în 1989 şi e greu acuma o să o judeci penal", a subliniat Ion Cristoiu.

Jurnalistul este de părere că totul e doar un balon de săpun, o acţiune electorală prin care Augustin Lazăr âncearcă să rămână în fruntea Parchetului General. "Şi vă garantez acest dosar este o băşică de săpun, nu are nici o probă directă. Dacă observaţi au fost aleşi oameni care nu vor apuca doamne fereşte, începutul procesului. Păi cum să-l pui pe Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi pe Rus? A murit Victor Stănculescu care a dat o lovitură de stat militară. După părerea mea am asistat la o acţiune diversionistă de propaganda de campanie electorală, la o încercare de a rămâne în fruntea parchetului a dlui Augustin Lazăr pentru că aşa se explică şi graba cu care astăzi a făcut conferinţa de presă, dar consecinţele acestei nerozii sunt uriaşe şi vor avea nişte implicaţii de care ei nici nu-şi dau seama", a avertizat Ion Cristoiu.

Procurorii Secţiei militare din Parchetul General au trimis în judecată dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi Iosif Rus au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii, a anunţat, luni, procurorul general Augustin Lazăr. Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, că finalizarea investigaţiilor în „Dosarul Revoluţiei" şi trimiterea cauzei în judecată reprezintă un pas important în stabilirea adevărului despre evenimentele din decembrie 1989, precizând că nu pot rămâne nepedepsite crimele de la Revoluţie.