Ion Cristoiu: "O manevră mizeră. S-a lansat diversiunea cu vin rușii pentru a nu discuta ce s-a întâmplat în pandemie și pentru a nu trage la răspundere!"

Ion Cristoiu a precizat că partidele de guvernământ evită să dea socoteală opiniei publice despre cheltuielile făcute în ultimii doi ani pentru combaterea pandemiei. Mai mult, publicistul a susținut că „pericolul rusesc" ar fi doar o diversiune, „o manevră mizeră" pentru a nu discuta ce s-a întâmplat în pandemie.

"Părerea mea este că, la ora actuală, asistăm la o manevră mizeră. Anume, pentru a nu discuta ce s-a întâmplat în pandemie și pentru a nu trage la răspundere, s-a lansat diversiunea cu vin rușii. În România este cea mai puternică. Și văd un singur lucru. În R. Moldova nu se discută niciun moment despre război, deși, dacă ar fi după logica diversioniștilor de la noi, rușii, după Ucraina, ar trebui să invadeze R. Moldova pentru că a fost a rușilor.

Ar trebui ca PSD, dacă mai există partidul acesta, să ceară premierului să vină în fața Parlamentului să prezinte un bilanț. Dacă Marcel Ciolacu nu face, pierde, adică nici el nu știe că e pe tobogan. USR poate să propună. Deocamdată nu suntem în faza penală. Normal este să vină premierul, care, în numele Guvernului de acum, dar și în numele guvernului anterior, care era tot PNL, să facă un raport. Am cumpărat atâtea izolete, cu atâta, de la. Am consumat trei, atâtea sunt în depozite. Am cumpărat 160 milioane de doze de vaccin și iată, acum, un milion, care înseamnă 20 milioane de euro, le distrugem. Încă o dată, nu e faza penală. E faza de a vedea românii, și Guvernul, regimul Iohannis este obligat să spună ce s-a întâmplat. Dezinfectanții, măștile, combinezoanele", a explicat publicistul.

„Primul lucru trebuie dat socoteală că nu a fost risipă. În numele pandemiei nu poți să faci risipă. În acest bilanț trebuie să intre și plătirea presei pentru că apar tot mai multe documente acum că în numele luptei împotriva pandemiei, o serie de colegi de ai noștri, nu sunt colegi, sunt bandiți, au obținut de la Guvern 2-3 milioane de euro. Trebuie văzut ce au făcut ăia în numele comunicării pentru că până la urmă documentele arată că nu au făcut nimic. De fapt, au însăilat ceva. Și după asta, următoarea fază este cea penală"

Un astfel de raport ne-ar arăta că în istoria României au apărut îmbogățiții de pandemie, care nu sunt chiar ăia clasici. (...) partea de anchetă penală trebuie să rezolve următoarele lucruri. Afacerile de corupție sunt de două feluri. Una, cea mai gravă, este de corupție clasică. Adică, s-a luat fără licitație, cu un aranjament, un produs care trebuia să coste 5 lei și l-am luat cu 20. Asta este este o afacere clasică. Dar există și afacere de corupție subtilă și anume, ăla avea vagoanele la graniță, cu ce vreți, mănuși, cutare, și deodată Guvernul hotărăște că de mâine purtăm mănuși", a afirmat Cristoiu.