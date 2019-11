Ion Cupă, președintele ALDE Dolj, singurul județ din Oltenia unde a câștigat Klaus Iohannis: "Dăm semnalul demarării construcției unui POL DE DREAPTA"

Acum câteva zile, ALDE Dolj, prin președintele recuperat, Ion Cupă, anunța că sprijină dreapta, adică pe Klaus Iohannis. Iar mișcarea s-a dovedit a fi o adevărată lovitură, confirmată - de altfel - de rezultatele înregistrate după turul al doilea al alegerilor prezidențiale 2019.

Județul Dolj a fost singurul din Oltenia unde Klaus Iohannis a obținut victoria. În primul tur al alegerilor, PSD-ul obținuse victoria în întreaga Oltenie, dar cooptarea lui Ion Cupă s-a dovedit a fi o alegere bună a lui Ludovic Orban.

Rezultate la vot în județul DOLJ

- Klaus Iohannis - 149,144

- Viorica Dăncilă - 138,855

"Construcția si consolidarea acestui POL DE DREAPTA"

Ion Cupă - președintele ALDE Dolj și vicepreședinte național ALDE - a anunțat, printr-un comunicat de presă, că se dorește construirea unui "Pol de dreapta" din care să facă parte toate partidele care împărtășesc valori liberale și populare.

„Guvernarea locala PSD a avut timp, în atâția ani de exercițiu al puterii, să-și pună în practică viziunea de dezvoltare, soluțiile pentru comunități și oameni. Din păcate, Craiova și Doljul nu au cunoscut ritmul de dezvoltare așteptat de toată lumea. Sunt mari rămâneri în urmă în multe domenii de activitate. În loc să ne apropiem de performanțele în materie de dezvoltare ale județelor fruntașe din România, Doljul se îndepărtează, an după an, de acestea. Am atras atenția în nenumărate rânduri, în ultimii trei ani, asupra nerealizărilor și derapajelor administrative și politice ale PSD în plan local ( racolări de primari, presiuni de ordin administrativ, blocarea unor reforme necesare în administrația locală, lipsă de transparență și dialog deficitar cu comunitatea doljeană, etc )."

"Partidele de dreapta ar putea avea, împreună, o majoritate confortabilă"

Înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale, Ion Cupă a transmis că este nevoie de o platformă politică prin care să fie promovată o viziune de dezvoltare cu adevărat liberală.

"Atât prin declarații politice cât și prin pozițiile exprimate de colegii mei în Consiliul Municipal Craiova ne-am opus categoric unor măsuri neavenite luate în plan local de către PSD. Decizia mea si a majorității liderilor locali și a membrilor ALDE Dolj de a susține în turul II al alegerilor prezidențiale candidatul dreptei, pe domnul Klaus Iohannis, este consecventă cu atitudinea noastră, de-a lungul timpului, împotriva deciziilor proaste ale PSD în plan local. Miza noastră politică în acest tur II al prezidențialelor este să dăm semnalul demarării construcției la nivel local și, de ce nu la nivel național, a unui POL DE DREAPTA din care să facă parte toate partidele care împărtășesc valori liberale și populare. O platformă politică prin care să promovăm o viziune de dezvoltare cu adevărat liberală pentru Dolj și pentru toate comunitățile locale din țară. Am afirmat și după alegerile parțiale de acum doi ani de la Primaria Craiovei că, potrivit rezultatelor înregistrate, partidele de dreapta ar putea avea, împreună, o majoritate confortabilă pentru a conduce municipiul Craiova și județul Dolj. Avem șansa ACUM să punem în practică, sub forma POLULUI DE DREAPTA, concluziile politice valide exprimate atunci. ALDE Dolj ca organizație liberală va face toate demersurile politice pentru a-și aduce un aport consistent la construcția si consolidarea acestui POL DE DREAPTA, alternativă necesară la eșecul PSD în plan local", se arată într-un comunicat de presă.

Cine este Ion Cupă

Ion Cupă este născut în 1969, în Mehedinți. A absolvit ASE în 1994 și este membru în Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România și în Corpul Experților contabili. Are un master în management financiar bancar, obținut în 2007, și a absolvit în 2009 Programul de formare specializată pentru înalţi funcţionari publici. A lucrat la Energoconstrucția și Hidrotehnica, iar din 2005 a fost director executiv la DGPF Mehedinți.

Între 2008 și 2010 a fost membru supleant în Consiliul Național de Integritate. A mai avut funcții de conducere la DGFP Gorj și DGFP Mehedinți. Din 2011 și până în prezent este președintele Consiliului de Administrație de la CE Rovinari. Din 2015 este președinte al ALDE Dolj, iar în 2016 a fost ales deputat în circa electorală 17 jud Dolj.

Este membru al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, Preşedinte la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, secretar la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților și membru în Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaților.