Ion Tiriac nu mai demoleaza patinoarul de la Otopeni: Intelegerea facuta cu ministrul Transporturilor

Amenintarile lui Ion Tiriac privind posibila demolare a patinoarului de la Otopeni nu vor fi duse la bun sfarsit. Omul de afaceri s-a inteles cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si au clarificat neintelegerile cu privire la linia ferata ce va trece prin preajma patinoarului.

Pentru ca linia ferata este prevazuta la aproximativ 20 de metri de patinoar, Ion Tiriac a amenintat ca va demola constructia. Mai mult, el a dat statul in judecata si a obtinut un verdict favorabil la prima instanta. Lucrurile s-au clarificat insa dupa intalnirea avuta de Ion Tiriac cu ministrul Lucian Bode. Lui Tiriac i s-a promis ca se va face o statie si la patinoar, iar conflictul a fost dat uitarii.

Redam integral comunicatul de presa al Fundatiei Tiriac:

Temele principale de discutie s-au axat pe identificarea solutiilor pentru minimizarea impactului negativ asupra proiectelor de interes public ale Fundatiei Ion Tiriac din orasul Otopeni, in special Patinoarul Tiriac-Telekom Arena, in perspectiva dezvoltarii traseului liniei feroviare mentionate anterior. In cadrul intalnirii, am constatat cu bucurie deschiderea ministrului Lucian Bode de a gasi solutii pentru continuarea functionarii patinoarului atat pe parcursul lucrarilor la linia feroviara, cat si ulterior finalizarii acestora.

Adresam, pe aceasta cale, multumiri domniei sale pentru decizia de a sprijini masurile ce se impun a fi implementate pentru mentinerea integritatii structurale a patinoarului, astfel incat acesta sa poata asigura continuitate copiilor care urmeaza cursurile scolilor de patinaj si de hockey, precum si miilor de persoane care utilizeaza patinoarul in scop recreativ. Masurile ce urmeaza a fi implementate, in perioada imediat urmatoare, vizeaza asigurarea functionarii optime si in conditii de siguranta ridicata, pe termen lung, a Patinoarului Tiriac - Telekom Arena.

Astfel, spre exemplu, se vor monta o serie de elemente constructive necesare pentru diminuarea vibratiilor si a zgomotului, precum si pentru garantarea functionarii in siguranta a facilitatii sportive. O concluzie utila ce a reiesit din discutie se refera la beneficiile construirii unei statii de tren in imediata apropiere a patinoarului care sa ofere o accesibilitate mai buna pentru sportivii care doresc sa utilizeze Patinoarul Tiriac-Telekom Arena, precum si pentru alte obiective de interes din proximitate.

Anterior, Fundatia Ion Tiriac a atras, in mai multe randuri, atentia reprezentantilor statului roman si a opiniei publice in legatura cu modul in care dezvoltarea liniei ferate pericliteaza continuarea activitatii patinoarului. In trecut, cererile noastre nu s-au bucurat de aceeasi deschidere, nefiind tratate cu interes si cu prioritate de reprezentantii Ministerului Transporturilor