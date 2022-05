Ipoteză șoc: Varianta Delta ar putea proveni de la maimuțele din India care au furat probe de sânge recoltate de la pacienți infectați cu coronavirus!

In mai 2020, la inceputul pandemiei, mai multe maimuţe din India au atacat un angajat din domeniul medical şi au furat de la acesta probe de sânge recoltate de la pacienţi care au fost testaţi pozitiv cu noul coronavirus, după cum au anunţat autorităţile indiene, la vremea respectiva, citate de Reuters.

Atacul s-a produs în momentul în care un tehnician care lucra într-un laborator medical mergea pe jos prin campusul Facultăţii de Medicină din Meerut, un oraş situat la o distanţă de 460 de kilometri nord faţă de Lucknow, capitala statului indian Uttar Pradesh. „Maimuţele au înşfăcat mostrele şi au fugit cu aceste probe sangvine recoltate de la patru pacienţi cu COVID-19", a declarat medicul S.K. Garg, un oficial de rang înalt din conducerea acestei facultăţi indiene.

Conform autorităţilor locale, nu este clar dacă maimuţele au vărsat pe jos probele sangvine, sau chiar au consumat acest sânge. "Nu ar fi pentru prima oara ca maimuțele, deși au o dieta preponderent vegetariana, sa consume sânge. Câteodata maimuțele consuma si carne crudă, bogata în sânge. Ele devin agresive în acest caz si se ataca intre ele, sau atacă oamenii.", a spus profesorul Garg.

La doi ani dupa acest incident, o cercetare locală a universitatii mentionate ia in calcul o ipoteza uluitore. Conform studiului, varianta incipienta Delta, cea care avea sa cuprindă India incepand cu toamna lui 2020 e posibil sa se fi raspandit de la maimuțele din Uttar Pradesh. A fost identificata aceasta varianta si in 2021 la maimuțele din acest areal, care devenisera foarte agresive, atacau oamenii si intrau tot mai des in gospodării.

In decembrie 2020, varianta indiană este denumita oficial varianta Delta, iar OMS anunta ca o monitorizeaza, apoi trece din Uttar Pradesh, la inceputul anului 2021 in Madhya Pradesh, iar in februarie-martie 2021 ajunge in Maharashta Pradesh de unde se raspandeste masiv in toata India, cu milioane de infectari, sute de mii pe zi, iar de aici ajunge in martie 2021 in Marea Britanie de unde se propagă in Europa si apoi in toata lumea.