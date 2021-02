Irina Margareta Nistor despre experiența ca pacient COVID: "M-a durut tot corpul, fiecare centimetru!"

Irina Margareta Nistor, cel mai cunoscut critic de film din România, a vorbit despre perioada în care a fost infectată cu COVID, una deosebit de dureroasă pentru ea, pe care nu o va uita niciodată.

"Am avut mare noroc. Doi prieteni au avut grijă de mine. M-am simțit extrem de ocrotită, au trimis acasă medici particulari. De exemplu, mi-au făcut niște prime verificări. În timp ce îmi făceau verificările, m-a sunat o tânără doctoriță. Era o domnișoară care m-a sunat și m-a întrebat dacă mă doare ceva. Și i-am spus că mă doare fiecare centimetru. M-a întrebat dacă fumez. M-a durut tot corpul. M-am dus la medicul de familie, trebuia să fac niște analize. Am așteptat patru ore că să intru să-mi ia sânge. Din fericire nu am îmbolnăvit pe nimeni. Și tot din fericire, nu am făcut pneumonie", a spus Irina Margareta Nistor, care a ținut să mulțumească echipei de medici care a îngrijit-o, dar și prietenilor care au fost alături de ea.