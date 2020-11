Italia a ajuns noul paradis al fugarilor Dragos Savulescu, Alina Bica si Mario Iorgulescu condamnati de justitia din Romania

Milionarul Dragos Savulescu, condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul Retrocedarilor ilegale de pe litoral, dar si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, ce are de executat o condamnare la patru ani de inchisoare, au descoperit protectia instantelor din Italia in fata cererilor de extradare venite din partea autoritatilor de la Bucuresti.

Catalin Predoiu si-a exprimat public dezamagirea fata de deciziile instantelor italiene in cele doua cazuri. "In ceea ce-l priveste pe Dragos Savulescu, mandat european de arestare emis de Curtea de Apel Bucuresti, Curtea de Apel din Napoli a respins executarea mandatului, a recunoscut sentinta emisa de instanta din Romania, a dispus executarea pedepsei in Italia si suspendarea executarii pedepsei. Nu-mi ascund dezamagirea fata de decizia instantei. Poate aude ministrul italian al Justitiei. Suntem extrem de dezamagiti de o astfel de dezlegare a cererii de extradare a Curtii de Apel Bucuresti", a precizat Catalin Predoiu.

In ceea ce o priveste pe fosta sefa DIICOT, Predoiu a spus ca nu a mai transmis informatii suplimentare. "In ceea ce o priveste pe doamna Alina Bica, mandat de arestare in vederea executarii pedepsei de patru ani, persoana localizata in Republica Italiana, procedura se desfasoara pe cale directa, intre instanta romana si instanta italiana. De asemeni, instanta italiana nu a transmis informatii suplimentare privind optiunile ce ne stau al dispzitie", a spus acesta.

Predoiu a precizat ca nu stie inca daca deciziile instantelor din Italia sunt definitive. "Nu am aceasta informatie daca decizia Curtii de apel Napoli e definitiva sau poate fi apelata, ma voi informa pana la proxima conferinta de presa. Si in Italia magistratii sunt independenti. Mi-am exprimat aceasta dezamagire, sunt convins ca CSM din Italia va auzi. Nu pot sa ma angajez in demersuri de a discuta cu un omolog ce judeca instantele din tara lui", a raspuns ministrul intrebarii adresate de catre un jurnalist.

De asemenea, ministrul a precizat ca, in cazul lui Mario Iorgulescu se desfasoara o procedura directa intre instantele romane si cele din Italia. "In ceea ce-l priveste pe Gino Mario Iorgulescu, de asemenea localizat in Italia, procedura se desfasoara pe cale directa pe directa, intre instanta din Romania si cea din Italia. Nu avem in acest moment informatii cu privire la pozitia instantei italiene", a mai spus ministrul.

"Legat de cazul Sebastian Ghita, Ministerul Justitie a facut cerere de extradare in 2017, apoi a retras cererea de extradare in iunie 2018 si martie 2019 ca urmare a deciziilor de la Curtea Suprema si Curtea de Apel Ploiesti. La acest moment nu exista un mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghita. In iunie 2018, si cea dea doua in martie 2019, ca urmare a procedurii in fata instantei. ministerul a retras cererea de extradare", a incheiat ministrul.