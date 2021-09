Italienii se mută în România ca să nu fie obligaţi să se vaccineze anti-COVID

Un fenomen pe care puţini l-ar fi crezut posibil ia amploare în aceste zile în Italia. Grupuri din ce în ce mai mari de italieni, în special antreprenori, pleacă definitiv din peninsulă pentru a se stabili în România, nemulţumiţi că sunt obligaţi să se vaccineze.

Proprietara unei agenţii de turism din oraşul italian Pisa (Toscana) a scos la iveală un fenomen care tinde să ia amploare în Italia. Mai multe persoane şi-au rezervat un bilet doar pentru dus cu destinaţia România şi au decis să părăsească peninsula după ce autorităţile au impus, începând 15 octombrie, obligativitatea prezentării certificatului Covid-19 în toate sectoarele de activitate. Permisul verde este deja obligatoriu în transporturi (avioane, trenuri, autobuze, care fac legătura între regiuni), în şcoli, pentru accesul în sălile de sport, restaurante, baruri, precum şi la spectacole şi muzee. Măsurile sunt valabile până pe 31 decembrie 2021, când se va sfârşi starea de urgenţă în Italia.

„Cererea pentru unele zboruri doar dus m-a alarmat", a declarat proprietara agenţiei de turism Kantika Travel din Pisa, conform publicaţiei La Nazione. Sunt doisprezece persoane, majoritatea antreprenori, care şi-au rezervat un bilet doar pentru dus, spre oraşul Braşov. „Primii care au cerut un zbor doar pentru dus, pentru a părăsi Italia din cauza trecerii la obligativitatea permisului verde au sosit. Nu mi-a venit să cred, dar în schimb...", a scris Vanessa Piampiani pe profilul ei de Facebook. „O femeie în vârstă de vreo 40 de ani s-a prezentat şi mi-a cerut informaţii pentru a rezerva câteva zboruri doar dus către oraşul Braşov, din Transilvania", spune proprietara agenţiei de turism.

Cererea a intrigat-o pe proprietara agenţiei de turism din Italia, care a încercat ulterior să afle mai multe amănunte. „Clienta mi-a explicat că face parte dintr-un grup care se organizează să părăsească Italia". Misterul plecărilor în grup a fost lămurit după alte câteva întrebări. „Mi-a spus că această decizie a fost luată pentru a evita vaccinarea şi pentru a nu fi nevoiţi să se supună obligaţiei de a deţine un Green Pass", a afirmat proprietara agenţiei de turism. Iniţial, cele 12 persoane „no green pass" intenţionau să se mute în Anglia dar, în urma restricţiilor impuse de guvernul britanic, atenţia lor s-a îndreptat spre Europa de Est.

România, la fel ca ţările învecinate, este în prezent una dintre ţările europene cu cel mai mic procent de persoane vaccinate, iar certificatul verde nu este obligatoriu decât în situaţii speciale. Pentru străinii care provin din aşa-numitele „zone verzi", cum ar fi Italia, nu există obligaţia prezentării certificatului verde la intrarea în ţară şi nici nu este impusă carantina. Italienii văd România ca o ţară unde nu există restricţii de niciun fel, iar revenirea la normalitatea vieţii de dinainte de pandemie se va face în curând, potrivit sursei citate. „Am încercat să-i explic clientei mele că oraşul Braşov are şi aspectele sale negative, iarna este dură şi temperatura scade sub zero grade", a mai adăugat Vanessa Piampiani. Cu toate acestea, grupul nu s-a lăsat descurajat, iar cei 12 italieni vor pleca spre Braşov până la sfârşitul lunii septembrie.