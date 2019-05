"Iubi" Irina Tanase, prima reactie dupa condamnarea lui Liviu Dragnea la inchisoare

Liviu Dragnea a fost condamnat la inchisoare cu executare la 3 ani si 6 luni, iar unda de soc nu este doar in PSD ci si in familia presedintelui social democratilor. Irina Tanase a fost in repetate randuri contactata telefonic pentru a oferi o reactie, insa aceasta cu greu a raspuns la telefon. Prima reactie Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, dupa ce aceasta a fost condamnat la inchisoare

Conform unor surse, Irina Tanase, a luat legatura cu o singura publicatie, pentru care ar fi declarat ca: „Nu doresc sa comentez. Este un moment greu pentru noi." Irina Tanase a fost ceruta in casatorie de Liviu Dragnea, chiar in campania electorala pe scena in fata unui miting organizat de partid. Este impreuna cu Dragnea de cativa ani si i-a fost alaturi de fiecare data cand a avut probleme. A stat cu Dragnea in spital, cand acesta a fost internat de urgenta din cauza problemelor avute cu spatele.