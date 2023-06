James Woods spune că Hollywood-ul este "de 100 de ori mai rău decât cele mai mari temeri ale tale"!

Sistemul hollywoodian este mult mai malefic decât majoritatea oamenilor au capacitatea de a înțelege, potrivit actorului veteran de la Hollywood James Woods.

Într-un tweet, un fan al lui Woods l-a întrebat care este adevărata dimensiune a răului de la Hollywood, iar actorul a avut un răspuns care a ridicat sprâncenele.

"James, întrebare serioasă. Ca cineva care are un respect enorm pentru talentul tău ca actor, sunt curios - cât de malefic este Hollywood-ul?", a întrebat utilizatorul.

"Înmulțește-ți cele mai rele temeri cu 100", a răspuns Woods.

Starul din "Once Upon a Time in America" nu a dat mai multe detalii și și-a șters ulterior tweet-ul.

După cum a remarcat Bounding Into Comics, actorul Jonathan Roumie (The Chosen) a avut, de asemenea, câteva cuvinte potrivite despre Hollywood în timpul discursului său de la Marșul pentru viață de la începutul acestui an.

"De ceva timp, suntem martorii unei polarități crescânde între lumină și întuneric. Am văzut-o manifestându-se în multe fațete ale culturii", a spus el.

"Dar aș dori să mă adresez așa cum o văd eu, ca artist din industria divertismentului. În ultimii câțiva ani, s-a înregistrat o creștere bruscă și tulburătoare a întunericului imaginilor folosite în filme, televiziune și muzică. Peisajul a devenit din ce în ce mai sinistru", a continuat el. "Și, în unele cazuri, chiar cu un ton demonic. Mai mult decât în anii precedenți. Uneori subliminal. Deseori în mod deschis. Poveștile care implică ocultismul, vrăjitoria, demonii și chiar elemente satanice sunt ceva obișnuit în programele mainstream. Multe dintre ele prezintă un conținut tulburător din punct de vedere spiritual și psihologic."

Mai târziu, Roumie a spus cum "mass-media a devenit un portal către comportamente și atitudini pe care copiii vor să le imite și care îl resping pe Dumnezeu, resping lumina și resping, în cele din urmă, toate acele aspecte ale comunității care dau viață".

"L-am observat pe Dumnezeu fiind înlăturat subtil, dar radical, din cultura populară publică în ultimele două decenii. Înlocuit cu unele dintre cele mai corupte imagini și ideologii pentru inimile și mințile tinere", a adăugat el.