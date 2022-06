Judecătorii au decis: Biserica din Constanța nu va fi demolată, așa cum vrea primarul PNL

"Cel mai infam moment din istoria ultimelor decenii", așa cum a numit Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, decizia de demolare a unei biserici, nu va mai avea loc. În ciuda dorinței primarului PNL al Constanței, Vergil Chițac, judecătorii au decis să suspende procedura de demolare. Judecătoria Constanța a luat hotărârea să suspende procedurile de demolare a Bisericii Izvorul Tămăduirii.

"Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de contestatoarea ... . În temeiul art. 719 alin. (7) C. proc. civ., suspendă provizoriu executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. 234/2022 al B.E.J. Beciu Stelian, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulate în cadrul dosarului nr. 14901/212/2022 al Judecătoriei Constanţa. În temeiul art. 719 alin. (8) C. proc. civ., prezenta încheiere se comunică din oficiu şi de îndată B.E.J. Beciu Stelian. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 402 teza finală C. proc. civ., astăzi, 16.06.2022.", se arată în minuta ședinței de judecată.

Reprezentanții Primăriei Constanța au transmis că „Respectăm și nu comentăm deciziile instanței", scrie presa locală.