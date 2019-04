Judo-ul românesc, atacat din nou de mafia PSD Constanţa pe filiera Stroe-Teseleanu

Au aparut mai multe acuzații dure la adresa lui președintelui Federației Române de Judo, Cozmin Gușă. Mai mulți oameni din judo-ul românesc îi cer demisia acestuia din cauza ultimelor evenimente care s-au soldat cu plecarea lui Marius Vizer din funcția de președinte de onoare.

Susțin aceștia, în scrisoare, "Judo-ul românesc nu este pregătit să renunțe la Dl. Marius Vizer a cărui dedicație și abnegație față de sportul care l-a format și față de România sunt indiscutabile și nici nu este pregătit să rămână cu dvs. în calitate de lider. (...) Activitatea dvs. din ultimii doi ani nu a avut nici o legătură cu ce ați promis atunci când ați fost ales și nici cu ceea ce judoul românesc are nevoie. Chiar dimpotrivă și ar fi de menționat unele aspecte ale managementului falimentar implementat".

Contestatarii lui Gușă adaugă: "Concentrarea și centralizarea fără precedent a tuturor resurselor în mâna unui singur om, tolerarea multiplei legitimări și distrugerea concurenței între cluburi și sportivi a dus la transformarea lui Florin Bercean în rentierul absolut al judo-lui românesc. În fața acuzațiilor aduse de sportivi de performanță asupra bătăilor primite din partea lui Florin Bercean, ați preferat politica ascunderii mizeriei sub preș în schimbul unei comisii de etică eficiente, riscând implicarea în procese penale a FRJ".

Cozmin Guşă, preşedintele Federaţiei Române de Judo, a intervenit la Realitatea TV şi a explicat că această scrisoare a fost plănuită de cei care n-au obţinut funcţii de conducere la ultimele alegeri de la Judo. "Ceea ce ce se colportează în această scrisoare, cu toată deferenţa faţă de bătrânii campioni care au scris-o, a fost pregătită în laboratoarele care atacă judo-ul românesc în ultimii ani. Atacurile au fost plănuite de cei care la ultimele alegeri n-au obţinut funcţii de conducere", a precizat Cozmin Guşă. Apoi, preşedintele FR Judo a prezentat, punctual, cine şi ce se ascunde în spatele acestui atac.

"Punctul 1: În 2017, când am preluat FR Judo, era din păcate o federaţie fără bani, cu datorii, fără loturi olimpice şi divizată de lupte interne. Azi, e o federaţie cu bani, fără datorii, cu loturi olimpice şi cu şanse de calificare la medalii olimpice şi cu rezultate relevante la cadeţi.

Punctul 2: Miza acestui atac este o miză care este generată de mafia PSD de la Constanţa. Mafia PSD cu celebrul Felix Stroe, baronul roşu, şi cu aghiotantul său, Teşeleanu, care a fost vicepreşedinte la Judo înainte şi care a dorit să fie din nou preşedinte în 2017 şi n-a fost ales, oameni care au legături foarte ciudate atât în zona estică, în Rusia, respectiv în zona de afaceri din România. Oameni care, la rândul lor, sunt conectaţi cu judo. Cea mai bună legătură este cea dintre Felix Stroe sau acest Teşeleanu cu Cristi Borcea, puşcăriaşul perpetuu. Acum nu ştiu din ce motiv are interese subterane în judo-ul românesc. Şi alături de cei care sunt bănuiţi, Stroe şi Teşeleanu, că au furnizat-o pe Adina Florea pentru celebra secţie specială, generează aceste atacuri. Aceste atacuri subterane sunt asistate în toate felurile. Mafia PSD de la Constanţa este cea de la baza acestui atac. Cu nişte oameni naivi, co-interesaţi, care fără să aibă vreo posibilitate de vot în Adunarea generală, manipulaţi fiind, generează o stare de tensiune.

Punctul 3: Faptul că am fost ales de peste 80 la sută de membrii judo-ul românesc mă obligă. Asta mă obligă, fără să câştig ceva, nici măcar un plin de benzină n-am pus de la FR Judo. Am adus expertiză, bani, eforturi. O să dau socoteală doar după Tokyo 2020, dacă voi dori să continuu. Deocamdată, nu permit să se pună în pericol procesul de pregătire în an pre-olimpic cu acest gen de petarde aruncate de oameni frustraţi. Toate deciziile pe care le-am propus în Adunarea Generală au fost votate în unanimitate.

Punctul 4: Tututor le convine să folosească numele lui Marius Vizer. El a scris o scrisoare în care a solicitat să nu mai aibă funcţia de preşedinte de onoare. Asta nu e noutate. El a văzut agitaţia din judo-ului românesc, atunci m-a rugat să nu mai aibă acest titlu, pentru că mereu i se colportează numele în presă. Nu e o ştire nouă, am disctzat asta cu el acum mai mult de un an. Problemele la care s-a referit Vizer nu sunt problemele din mandatul meu de preşedinte, sunt probleme din mandatele ultimilor 3 preşedinţi. Există şi plângeri penale ale FR Judo împotriva a 2 preşedinţi pentru management neperformant sau lucrur nelalocul lor. Am o prietenie de peste 20 de ani cu Marius Vizer, pentru care nu dau socoteală public. Bine, el e naşul lui Cristi Borcea, eu nici n-aş sta la masă cu Borcea. El e prieten cu Putin, eu nu sunt.