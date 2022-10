"Justiția" plicurilor galbene primeaște ordinul de foc!

Politicul a scuipat, din nou, pe puterea judecătorească. Toate mizeriile și abuzurile comise în baza înțelegerilor scrise în grabă au fost șterse din memoria colectivă. De fapt, nu au existat, nu-i așa ?

Au fost doar invenția demodaților care nu doresc o justiție "modernă". Au fost plăsmuirea magistraților "dușmani" care au tupeul să vorbească și despre altceva decât anticorupție. Și care au avut curajul să vă deschidă ochii. Am fost doar o mână de nebuni care am urlat la lună pentru a apăra o întreagă societate de "justiția" plicurilor galbene și a dosarelor făcute pe denunțuri mincinoase. Am fost o mână de nebuni și rămânem din ce în ce mai puțini cei care vă spunem adevărul pe care, iată, vreți iar să îl îngropați.

Într-o țară de experți în legi și proceduri, într-o țară plină de judecători, vă doriți, de fapt, o justiție care să acționeze la ordine. S-ar putea, însă, ca mâine, "justiția" plicurilor galbene să primească ordinul de foc spre voi. Ce veți face? Nu serviciile secrete sunt vinovate, ci politicul care permite distrugerea oricărei urme de independență a unei justiții călcate în picioare de 30 de ani. Iar noi, fraierii care muncim și credem în bazaconii care se cheamă lege și Constituție, drepturi funadamentale, nu am știut nimic.

Apoi, când adevărul a ieșit la iveală și o mână de muieri a început să strige împotriva nedreptății, le-ați acuzat de toate relele pământului. Oamenii hăituiți în robe au ieșit să va spună ce se ascundea în spatele ușilor închise și i-ați tratat ca pe bieții nebuni ai satului, lăsați în plata Domnului. Și nu i-ați ascultat pentru că știați, de fapt, că tot acolo vreți să ne întoarceți. Nu, nu vrea nimeni o justiție corectă. Toți vor executanți cu capetele plecate. Ghinion. Mai suntem câțiva nebuni pe aici și nu intenționăm să tăcem!

Adriana Stoicescu