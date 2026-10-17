Katie Zacharia - prima reacție după ce a fost dată afară de la Casa Albă după ce-a fost prinsă cu fofârlica: "Mi-aș dori ca mai mulți americani să îl aprecieze pe Trump"
Postat la: 17.10.2026 |
Katie Zacharia i-a transmis un mesaj public de apreciere președintelui american Donald Trump, după ce a fost demisă din funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe, la numai cinci zile de la preluarea postului. Într-o postare pe X, aceasta l-a descris pe liderul american drept un om „bun, minunat, generos, atent, entuziast și muncitor" și a afirmat că a fost o onoare să lucreze pentru el.
„Președintele Trump este un om bun, minunat, generos, atent, entuziast și muncitor. Mi-aș dori ca mai mulți americani să îl aprecieze. Nimeni nu va reuși vreodată să facă America măreață așa cum a făcut-o el și continuă să o facă. A fost o onoare să lucrez pentru el", a scris Zacharia în mesajul publicat pe X, alături de o fotografie în care apare lângă Donald Trump.
Noua purtătoare de cuvânt a președintelui Donald Trump, Katie Zacharia, a fost concediată vineri, după mai puțin de o săptămână de la preluarea funcției. Trump le-a spus înainte reporterilor că i-a cerut lui Zacharia să se gândească dacă dorește să rămână în funcție, potrivit CNN. „Sincer, dacă aș fi în locul dumneavoastră, m-aș mai gândi", a spus Trump că i-a transmis lui Zacharia vineri dimineață.
El a declarat că vor discuta după ce se va întoarce la Casa Albă și că o va lăsa pe ea să ia decizia. Cu toate acestea, președintele nu a părut deloc încurajator față de purtătoarea sa de cuvânt, aflată în centrul controverselor. „Katie, chiar ai nevoie de asta?", a spus el că a întrebat-o. „Nu cred că ai nevoie de asta."
Declarația a reprezentat o remarcabilă retragere a încrederii acordate lui Zacharia, care preluase funcția cu doar o săptămână în urmă. Debutul său ezitant în sala de briefing, marți, precum și întrebările persistente privind trecutul său au atras o atenție intensă din partea presei și a unor membri ai echipei lui Trump.
Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNN că Zacharia „se retrage treptat" din funcția de secretar de presă, iar un consilier al lui Trump a afirmat că aceasta va părăsi Casa Albă în următoarele zile. Vorbind în timp ce pleca de la Casa Albă spre un miting politic în Georgia, Trump a spus că Zacharia a fost tratată nedrept de presă și a lăudat-o pentru loialitatea sa.
Cu toate acestea, el a lăsat să se înțeleagă clar că nu o considera potrivită pentru a vorbi în numele său, în calitate de principal purtător de cuvânt al administrației. „Poate că nu este potrivită pentru ea", a recunoscut Trump. O sursă apropiată președintelui a declarat pentru CNN că Trump încă o respectă și o apreciază pe Zacharia ca persoană, insistând că relatarea președintelui despre conversația cu aceasta a fost exactă.
Aceeași sursă și o alta au afirmat că Zacharia și familia sa urmează să ia cina vineri seară cu vicepreședintele JD Vance și familia acestuia, la reședința vicepreședintelui. Acest lucru ar indica faptul că administrația continuă să o aprecieze. Zacharia îi atrăsese atenția lui Trump în calitate de comentatoare conservatoare de televiziune, iar numirea sa s-a produs rapid, după ce alți candidați au fost considerați nepotriviți din cauza unor comentarii critice la adresa președintelui.
Lipsa sa de experiență a devenit însă evidentă într-un timp scurt. La pupitrul Casei Albe, marți, aceasta a părut emoționată și a răspuns la doar trei întrebări. Mai târziu, în aceeași zi, a oferit un răspuns confuz la o întrebare despre locul în care susținuse examenul de admitere în barou, după ce Trump o prezentase drept „avocată" atunci când îi anunțase numirea.
În cele din urmă, Zacharia a explicat, în cadrul unei serii de interviuri surprinzător de tensionate la Fox News, că nu promovase niciodată examenul de admitere în barou. De asemenea, a evitat să ofere un răspuns clar cu privire la posibilitatea de a reveni în sala de briefing. Toate acestea au alimentat întrebările din interiorul Casei Albe privind durata mandatului său și cât timp ar mai putea rămâne în funcție.
Inițial, Trump nu considerase că prestația lui Zacharia de la prima conferință de presă fusese la fel de slabă precum o apreciaseră unii dintre consilierii săi, au declarat două surse familiarizate cu discuțiile. Ulterior însă, interviurile sale, în special apariția de joi seară la Fox News, în emisiunea lui Sean Hannity și conversațiile pe care președintele le-a avut cu aliații săi l-au convins că menținerea acesteia în funcție nu mai era o opțiune viabilă, au adăugat sursele.
În această săptămână, Trump le-ar fi spus unor aliați și consilieri că poate Zacharia „nu era pregătită pentru o asemenea expunere publică", a declarat pentru CNN o persoană care cunoaște direct comentariile președintelui. În cele din urmă, mandatul său de cinci zile s-a încheiat chiar mai repede decât cel al lui Anthony Scaramucci, care a ocupat timp de 11 zile funcția de director de comunicare al Casei Albe, în 2017. Mandatul acestuia este folosit și în prezent drept termen de comparație pentru longevitatea relativă a oficialilor administrației Trump aflați în dificultate.
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