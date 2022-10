La ce foloseste un Ampermetru si de ce ar fi bine sa ai unul în casă

Din ce in ce mai multa lume este ingrijorata de crizele energetice globale si, mai ales, de pretul la energia electrică. In conditiile in care facturile cresc de la o perioadă la alta, este bine sa te asiguri ca vei consuma cat mai eficient curentul electric.

Ce reprezinta curentul electric intr-o locuinta

Curentul electric are trei componente principale din perspectiva consumatoruluri: intensitate, tensiune si putere. Daca cu tensiunea e obisnuita lumea, reprezentand voltajul de la o priza, cu intensitatea curentului, care se masoara in amperi, consumatorii sunt mai putin obisnuiti. Mai ales ca masurarea lui, in amperi (amperaj) e mai dificil de efectuat fara aparate de masura specializate.

De ce e bine sa stii intensitatea curentului

In general, produsul dintre tensiune si curent (voltaj x amperaj) reprezinta puterea consumata, putere care este inregistrata de contorul elcetric al locuintei, adica acel consum, care se masoara in kilovati (kW) care sunt pe facturi, beneficiarii avand de plata numarul total de Kw consumati lunar.

Pentru a se verifica eficienta unei instalatii electrice, in sensul ca e bine sa folosesti randamentul de putere al aparatelor pe care le folosesti la priza, este bine sa cunosti intensitatea curentului, pentru ca daca voltajul este constant (de pilda 220V) intensitatea curentului este cea care variaza in componenta de putere.

De pilda, daca avem pe timpul iernii un radiator in priza, ne intereseaza ca el sa faca rapid caldura cu un consum cat mai mic, iar pentru asta trebuie ca reteaua sa asigure amperajul necesar ca sa ia curent si sa-l duca in rezistentele electrice.

De ce avem nevoie pentru a eficientiza o retea electrica de consumatori

Curentul care e consumat de aparatele electrice, cum spuneam, se masoara in amperi, de catre un ampermetru. Care poate fi un aparat portabil, pentru fiecare consumator in parte, sau unul general, care se monteaza la tabloul electric al sigurantelor. Iar pentru eficentizare ne trebuie intrumente de masura de calitate, omologate, fie ca e vorba de multimetre, fie ca e vorba de paratura specializata ca un voltmetru, sau un ampermetru.

