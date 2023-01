La Davos se fac planurile pentru Minunata Lume Nouă: Un corporatist de top cere ca un miliard de oameni să nu mai mănânce carne VIDEO

Un membru în conducerea Forumului Economic Mondial (WEF) a cerut miercuri ca un miliard de oameni "să nu mai mănânce carne", afirmând că acest lucru ar avea un "mare impact" asupra "sistemului alimentar actual" și ar contribui la reducerea emisiilor de carbon.

"Dacă un miliard de oameni nu mai mănâncă carne, vă spun că are un mare impact. Nu numai că are un impact mare asupra sistemului alimentar actual, dar va inspira și inovarea sistemelor alimentare", a declarat Jim Hagemann Snabe, președintele conglomeratului Siemens AG, cu sediul în Germania, în timpul unui panel numit "Mobilizare pentru climă". Conferința WEF de la Davos, Elveția, la care participă numeroși lideri mondiali și directori de afaceri de top, a început luni și se desfășoară până vineri.

Un studiu al Organizației pentru Alimentație și Agricultură a afirmat că 14,5% din "emisiile de gaze cu efect de seră" provin din creșterea animalelor. Doi profesori de la Universitatea din Indiana au făcut apel la o creștere a utilizării proteinelor din insecte pentru alimentația umană și animală într-un editorial publicat de WEF în februarie 2022. Olanda a anunțat că va confisca 3.000 de ferme și le va închide pentru a reduce emisiile de azot cu 50% până în 2030, în noiembrie, după luni de proteste ale fermierilor olandezi.

"Aceasta este o misiune pe care trebuie să ne-o asumăm. Vă pot inspira să vă uitați poate la o organizație numită Eat - ușor de reținut, Eat - care are toate datele în acest sens și care are politicile necesare, inovațiile necesare și scara necesară pentru a face sistemele alimentare durabile și sănătoase", a spus Snabe. Eat, o organizație non-profit globală, se descrie ca fiind în căutarea "unui sistem alimentar global echitabil și sustenabil pentru oameni și o planetă sănătoasă", care ar "transforma sistemul nostru alimentar global prin știință solidă și parteneriate noi", potrivit site-ului său. "Prevăd că în viitor vom avea proteine care nu provin din carne, probabil că vor avea un gust chiar mai bun. Deci, de ce încercăm să imităm carnea dacă putem avea un gust mai bun? Vor fi cu zero emisii de carbon și mult mai sănătoase decât tipul de alimente pe care le consumăm astăzi", a adăugat Snabe.