La fiecare nou-nascut din Bucuresti se inmatriculeaza doua mașini, "natalitatea masinilor" a depăsit-o pe cea a oamenilor!

In Capitala apar din ce in ce mai multe autoturisme de la an la an. De ceva vreme, în București, „natalitatea mașinilor" a depășit-o deja pe cea a oamenilor.

Astfel, dacă la finele lui 2017, în București și Ilfov erau înmatriculate aproape 1,5 milioane de autovehicule (din care peste 1,1 milioane autoturisme personale), la finele lui 2019, în aceeași regiune, erau înmatriculate un total de 1,7 milioane de autovehicule (din care peste 1,3 milioane mașini personale).

Practic, în doi ani, „parcul auto" al regiunii București-Ilfov a cunoscut o creștere subită de 200 de mii de autovehicule (fie că vorbim de mașini personale, autobuze, microbuze, autoutilitare, autoremorci, motociclete etc.).

Doar în București (fără a lua în calcul Ilfovul), creșterea netă a mașinilor auto personale, este, în perioada 2017-2019, de circa 110 000 de mașini. Astfel, putem vorbi despre o rată a „natalității" mașinilor personale în București-Ilfov situată undeva la cifra de 55 de mii de înmatriculări/an. Comparativ, conform celor mai recente date ale Institutului de Statistică, anual, în regiunea București-Ilfov, se nasc în jur de 24. 000 de copii. Practic, la fiecare nou-născut în București, Capitala mai „naște" și ea vreo două mașini.