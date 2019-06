Laptele de vacă are cel mai relevant cancerigen identificat vreodată

Cazeina, proteina găsită în laptele unei vaci, creează o stare în organism numită acidoză metabolică. Din acest loc, organismul compensează prin aspirarea calciului din oase. Cât de ironic este asta?

"Ceea ce am făcut în prima parte a carierei mele nu a fost nimic mai mult decât ar sugera știința tradițională. Am făcut observația conform căreia, în Filipine, au fost asociate cancerului de ficat faptul că dietele, au fost presupuse a fi mai mari în proteinele animale". "Când a fost cuplat cu raportul extraordinar din India, care a arătat că cazeina cu care au fost hrăniți șobolani experimentali la nivelurile obișnuite și care a stimulat dramatic cancerul de ficat, mi-a determinat studiul de 27 de ani, Proiectul China, despre modul în care a funcționat acest efect. Am făcut zeci de experimente pentru a vedea dacă acest lucru era adevărat și în plus, cum a funcționat. "- Dr. Colin Campbell.

Știinta provine de la Dr. Colin Campbell, un biochimist american care s-a specializat în efectul nutriției asupra sănătății pe termen lung. Este profesor emerit de Biochimie Nutrițională la Universitatea Cornell, are doctorat. în nutriție, biochimie și microbiologie. Cercetătorii ca Campbell și munca lor sunt atât de importante într-o lume a educației medicale și a mediului academic care aproape ignoră complet nutriția. Majoritatea educației noastre nutriționale începe în școala primară și este complet proiectată de marile companii alimentare, nu de știință.

Dar vremurile se schimbă, la fel și tratatele de nutriție. Luați Canada, de exemplu, care recent a reamplasat ghidul de alimente în favoarea unei diete integrate pe bază de plante. Acest lucru se datorează în mare parte muncii Dr. Campbell. Campbell a documentat toate acestea în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de "Studiul China".

El a început mai întâi în Filipine, unde împreună cu colegii săi le dădeau proteine copiilor subnutriți. El nu se aștepta să găsească faptul că proteina animală ar putea fi legată de cancer și a subliniat că nu este ușor să aducă această informație colegilor săi, mai ales pentru că a crescut la o fermă de produse lactate. El a observat mai întâi acest lucru din munca pe care a făcut-o în Filipine și din nou, a fost surprinzător, deoarece au observat exact opusul la ceea ce aveau de gând să facă în Filipine.

Ei au dorit să ofere copiilor subnutriți și mai multe proteine, dar au observat că mai multe proteine (proteine animale din lapte) păreau corelate cu rate mai mari ale cancerului, în special la copii. "Cazeina este cea mai relevantă substanță chimică carcinogenă identificată vreodată, nu facem nici o greșeală în legătură cu aceasta" - spune Dr. Campbell. Campbell a depășit simpla corelație și a constatat că, folosind studii pe animale, a ajuns la concluzia că cazeina de fapt "declanșează" cancerul. Când animalele au fost hrănite cu o dietă bogată în cazeină, cancerul a crescut dramatic. Ceea ce este și mai interesant este când au decis să facă o comparație folosind proteine vegetale. "Ce am învățat de-a lungul drumului este că am putea să pornim și să oprim cancerul. Pornește prin creșterea consumului de cazeină, se oprește prin scăderea sau înlocuirea acesteia cu proteine vegetale. A fost un lucru deosebit de incitant pe care l-am putea lua în nutriție și să eliminăm cancerul, adică asta a fost destul de surprinzător. "- Dr. Campbell

După cum s-a menționat mai sus, medicii și profesioniștii din domeniul medical nu sunt instruiți în nutriție și practic nu știu nimic despre asta. Acesta este motivul pentru care această cercetare este prezentată de dr.Campbell pentru mulți, este considerată ca fiind de necrezut și continuă să fie ignorată. Nutriția este o cauză imensă în orice boală și ar trebui să fie punctul central al educației medicale și un accent principal al tratamentului atunci când vine vorba de tratarea mai multor boli. Din păcate, medicii sunt instruiți să prescrie medicamente. Acest lucru este teribil și este unul dintre motivele pentru care bolile multiple nu dispar și de ce ratele de îmbolnăviri continuă să crească în fiecare an. Acestea fiind spuse, există, fără îndoială, și alți factori implicați.

Dr. Asseem Malhotra, un doctor binecunoscut în Marea Britanie, a avut câteva cuvinte alese a spune în fața Parlamentului European despre educația medicală modernă și despre medicii care dețin cunoștințe generale. Este unul dintre cei mulți care continuă să iasă și să vorbească, rămarcând că avem o "epidemie de medici dezinformați". Acest lucru a fost destul de răcoritor. Lucrurile se schimbă într-adevăr, iar mai mulți medici devin educați în zone în care ar trebui să fie educați. Acest lucru, din partea medicului, necesită o continuă auto-educație.

"În tot acest timp, oamenii din comunitatea cancerului nu au acordat aproape nicio atenție nutriției sau dacă din când în când apar unele informații, ei o aruncă, deci nu este niciodată luată în considerare. În schimb, doresc să lucreze cu cancerul în alte moduri, doresc să vadă cum funcționează chimioterapia, doresc să omoare celulele canceroase, doresc să facă radiații și așa mai departe, dar nu vor să acorde atenție dietei". - Dr.Campbell

"Când vine vorba de a obține proteine în dieta ta, carnea nu este singura opțiune. Dovezile arată că reducerea cantității de carne și creșterea proteinei vegetale este un mod mai sănătos de abordat. O dietă cu orice tip de carne ridică riscul de boli de inimă și cancer, în comparație cu o dietă vegetariană". - Harvard Medical School

Proteina conținută în alimentele vegetale este legată de prevenirea bolilor. Potrivit Michelle McMacken, MD, un medic-intern certificat de medicina de familie si profesor asistent de medicină la NYU School of Medicine: "Proteina găsită în alimentele vegetale ne protejează de multe boli cronice. Nu este nevoie să urmăriți consumul de proteine sau să utilizați suplimente de proteine cu diete pe bază de plante; dacă vă satisfaceți nevoile zilnice de calorii, veți obține o cantitate mare de proteine. Persoanele cu cea mai lungă viață de pe Pământ, cei care trăiesc în zonele albastre, obțin aproximativ 10% din calorii din proteine, comparativ cu media din SUA de 15-20%. "