Laptele sintetic al lui Bill Gates conține 92 de compuși toxici dar cu 69 de nutrienti importanti mai putini

Teste recente au scos la iveală 92 de molecule toxice, cu potențial cancerigen - și un fungicid - în laptele "sintetic" produs in masa de o companie a lui Bill Gates. Asa zisul lapte synbio este vândut în magazinele alimentare din America, potrivit Health Research Institute (HRI).

Laptele fals, vândut de compamnia Bored Cow, folosește o proteină din zer falsă numită "ProFerm", produsă de compania de biotehnologie finanțată de Gates și partenerul Perfect Day. Perfect Day folosește "microflora" modificată genetic pentru a produce proteina sintetică din lapte.

Potrivit Bored Cow, produsul lor este un nou tip de alternativă la laptele "fără animale", "fabricat cu proteină de lapte reală obținută prin fermentare".

HRI, un laborator independent non-profit cu sediul în Fairfield, Iowa, a examinat mai multe mostre de lapte cu aromă "originală" de la Bored Cow folosind spectrometria de masă pentru a testa afirmația că proteina sintetică pe care o conține este aceeași cu proteina reală din lapte.

Laptele sintetic nu a mai fost niciodată consumat de către oameni și nu a fost supus unor teste de siguranță de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), potrivit doctorului John Fagan, cercetător șef și director executiv al HRI.

Rezultatele testelor nu au fost încă publicate, dar Fagan a împărtășit câteva aspecte importante cu The Defender, printre care faptul că laptele sintetic nu conținea mulți micronutrienți importanți care se găsesc în laptele natural, cum ar fi un acid gras omega-3, vitamina E și unele vitamine B.

De asemenea, acesta conținea o serie de compuși care ar putea fi dăunători pentru sănătatea umană, a spus Fagan.

Fagan - un biolog molecular și fost cercetător în domeniul cancerului la National Institutes of Health - a fost un pionier mondial în testarea organismelor modificate genetic (OMG).

Comentând descoperirile laboratorului său, el a declarat pentru The Defender: "Cele 92 de molecule necunoscute pe care le-am găsit nu au fost niciodată studiate de oamenii de știință. Așa că nu știm dacă sunt sigure sau periculoase, dacă sunt substanțe nutritive sau toxice".

Doar opt compuși au putut fi identificați. Restul erau "necaracterizați" de literatura științifică. Fagain a explicat: "În orice material natural, veți găsi probabil o majoritate de compuși pe care știința nu i-a studiat. Ființele umane au această idee arogantă că știu totul, dar, de fapt, noi cunoaștem doar un mic fragment din ceea ce este de știut despre lumea vie..."

"Nu putem spune același lucru despre laptele synbio. Este ceea ce se numește, în Europa și în Canada, un "aliment nou". Au fost 69 de nutrienți importanți prezenți în laptele natural, dintre care majoritatea au fost complet absenți în laptele synbio. Câțiva erau prezenți în cantități mici sau sub formă de urme", a spus Fagan.

De exemplu, laptele Bored Cow avea doar o urmă de riboflavină, cunoscută sub numele de vitamina B2, în timp ce laptele natural are niveluri foarte ridicate, a spus el. Acidul pantotenic, cunoscut sub numele de vitamina B5, era "absolut absent în laptele synbio".

În mod similar, vitamina E era "esențial absentă, dar prezentă în niveluri substanțiale în laptele natural", a spus el.

În plus, formele de carnitină care sunt "cu adevărat importante pentru metabolismul energetic" fie lipseau, fie erau prezente doar în cantități infime în produsul synbio, a spus el.

Laptele sintetic avea "doar o urmă infimă de acid gras omega-3 alfa-linolenic, un acid gras important.

Acidul alfa-linolenic este "cel mai abundent acid gras omega-3 din plante". Laptele natural provenit de la vaci hrănite cu iarbă are de obicei "niveluri semnificative" din acesta, a explicat Fagan.

Fagan a adăugat că "o serie de alte lipide sau grăsimi - digliceride și mono și trigliceride - au fost nedetectabile în laptele synbio".

Aceste rezultate contrazic afirmația celor de la Perfect Day că produsul său - folosit de Bored Cow - este "identic cu ceea ce fac vacile".

Industria o numește "fermentație de precizie" mai degrabă decât "inginerie genetică

Bored Cow este una dintre cele cel puțin zece companii care vând produse lactate "sintetice" sau "synbio".

"Synbio" - prescurtare de la "biologie sintetică" - este o metodă care folosește ingineria genetică pentru a modifica microorganisme precum drojdia, algele sau bacteriile pentru a produce produse noi, potrivit Non-GMO Project.

Organizația Non-GMO Project a declarat: "Industria biotehnologiei comercializează această metodă sub denumirea de "fermentare de precizie", deoarece exploatează un proces natural... dar este de fapt o formă de inginerie genetică".

În afară de Bored Cow, mărcile au fost Brave Robot, Nick's, Coolhaus, Strive Nutrition, Nestle Cowabunga, Whey FWRD, JuiceLand, Apollo, Modern Kitchen, Nurishh și Mars CO2COA.

Non-GMO Project a numit mai multe companii, printre care The Urgent Company, California Performance Co. și Betterland Foods. Chiar și General Mills vinde acum produse realizate cu lapte synbio, potrivit Bored Cow.