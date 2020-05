Laserul de la Magurele, declarat de Guvern obiectiv special de interes national, dupa scandalul de saptamana trecuta

Laserul de la Magurele, Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), a fost inclus de Guvern pe lista instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national, finantate din fondurile Ministerului Educatiei si Cercetarii.

"In prezent, lista instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national, finantate de Ministerului Educatiei si Cercetarii, de la bugetul de stat, capitolul 'Cercetare fundamentala si cercetare-dezvoltare', cuprinde un numar de 30 de pozitii, selectate in urma evaluarii pe baza metodologiei si criteriilor stabilite prin ordin de ministru.

Acestora li se adauga, incepand de astazi, 27 mai 2020, Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), administrata de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara 'Horia Hulubei' (IFIN-HH) Bucuresti, institut aflat in coordonarea Ministerul Educatiei si Cercetarii", a anuntat ministerul intr-un comunicat.

Instalatiile si obiectivele speciale de interes national sunt structuri de cercetare-dezvoltare, fara personalitate juridica, ce functioneaza in cadrul unei unitati de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridica, acestea asigurand sprijinul stiintific si tehnologic pentru unul sau mai multe domenii din Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, dar si suport logistic pentru cooperari internationale.

"Avand in vedere criteriile de evaluare aplicate, s-a constatat ca Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) a atins un nivel de maturitate tehnica si functionala, laserul fiind in parametrii proiectati, are un rol de suport major pentru activitatea de cercetare-dezvoltare in domenii strategice, asigurand, totodata, suportul stiintific, tehnic si logistic pentru cooperari internationale, inclusiv in diverse programe de infrastructuri pentru cercetare la care Romania este parte", precizeaza ministerul.

La aceasta data, Romania dispune de cea mai avansata infrastructura de cercetare din lume in domeniul laserelor de mare putere. In cadrul acesteia, au fost receptionate si sunt date in exploatare: cladirile speciale si sistemul geotermal care asigura conditiile de mediu necesare functionarii aparaturii stiintifice, sistemul de lasere de mare putere cu doua brate de 10 PW, doua brate de 1 PW, doua brate de 100 TW, laboratorul de tinte pentru interactia laser cu materia, laboratorul optic, precum si toate ansamblurile experimentale prevazute de proiectele tehnice ale experimentelor, aprobate de Comitetul Stiintific International al ELI-NP.

"Pe langa confirmarea functionalitatii si livrarea parametrilor proiectati pentru Sistemul Laser de Mare Putere, au fost realizate si primele experimente cu acesta la bratele de putere mai mica, ceea ce reprezinta o premiera mondiala. Este absolut necesara sustinerea operarii acestui sistem pentru demararea experimentelor preconizate in aceasta perioada, avand in vedere ca pana la sfarsitul anului 2020, urmeaza sa fie montate si camerele de interactie necesare operarii laserului la puterea maxima", mai arata Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Accesul la utilizarea acestei infrastructuri este asigurat nu numai cercetatorilor din unitatile de cercetare-dezvoltare de drept public, ci si cercetatorilor si utilizatorilor din unitati de cercetare-dezvoltare de drept privat si agentilor economici.