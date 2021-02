Liberalizarea haotica a pietei de energie: Cu cât s-a scumpit de fapt în luna ianuarie curentul electric în România

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna ianuarie, faţă de luna anterioară, dupa un raport asupra preturilor inregistrate in Romania, conform statisticilor oficiale.

INS mentioneaza ca energia electrică s-a scumpit cu 18,38% în ianuarie faţă de luna anterioară şi cu 17,40% faţă de aceeaşi lună a a anului trecut. Spre comparatie, referitor la energia termica si la combustibili, fața de aceeaşi lună a anului trecut, în ianuarie s-au ieftinit combustibilii cu 2,98%, gazele cu 2,18%, precum şi energia termică, cu 0,2%.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 2,99% în luna ianuarie a acestui an, de la 2,1% în decembrie. Banca Naţională a României (BNR) estimează o inflaţie de 2% la sfârşitul primului trimestru din acest an, de 2,2% la finalul trimestrului II şi de 2,4% la sfârşitul trimestrului III. La finalul anului se estimează o inflaţie de 2,5%, ceea ce va ridica si mai mult preturile in general, iar pe cele din domeniul energiei in particular.