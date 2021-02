Liderul clanului Sportivilor, amenintat de un sef interlop din Oradea. Mascatii au oprit 120 de oameni inarmati pentru lupta

Un interlop din Oradea pe nume Romulus Markovics si Mircea Balus, liderul clanului Sportivilor din Bucuresti, se ameninta reciproc prin mesaje postate online.

Desi sunt rude prin alianta, Balus (cunoscut si porecla Nebunu') fiind finul interlopului din Oradea, Markovics a afirmat pe canalul sau de Youtube ca "prietenia s-a stricat iremediabil". Balus a postat la randul lui mesaje pe retelele sociale in care a cerut apropiatilor sa-l blocheze online pe rivalul din Oradea. Situatia a degenerat, iar Politia a facut un control de amploare in cursul zilei de 16 februarie. In jur de 120 de persoane au fost oprite in trafic intre Oradea si Cluj si au fost legitimate. Acestia fusesera convocati de Romulus Markovics, zis si Romi Negus, si se indreptau spre o confruntare cu membri ai clanului rival. Mascatii i-au intors din drum dupa ce le-au descoperit in masini pistoale, bate si topoare.

Markovics a plecat spre Cluj cu 60 de prieteni, la care s-au mai adaugat si alte persoane: nasul fetitei lui Negus - controversatul afacerist din Santandrei Mihai Borciu - care i-ar fi trimis in ajutor toti finii, 45 la numar, din Bihor, Timis si Arad, iar din Turda ar fi venit alti 20 de batausi. Intre zecile de persoane legitimate de politisti s-a aflat atat Markovics, cat si mai multi apropiati ai acestuia, opriti in apropiere de localitatea Alesd. Negus a declarat pentru presa locala ca el si partenerii sai voiau sa mearga la o inmormantare. Politia a spus ca era vorba despre o actiune obisnuita, "parte din activitatile zilnice" si nu a dat detalii despre acest caz. Intr-o postare pe canalul sau de Youtube, Romulus Markovics a transmis prietenilor lui sa il blocheze pe Mircea Balus pe retelele sociale. In caz contrar, i-a amenintat ca "va strica prietenia".

"Prietenii astia ai mei din tara sa stiti toti, chiar toti, ca nu mai sunt prieten cu Mircea Nebunu'. Pe mine sa nu ma mai sunati pentru Mircea Nebunu'... ca a facut asa, ca a facut asa... ca nu ma mai intereseaza. Cei de la Oradea, fratii mei, nu umpluturile, toata lumea sa-i dati block. Daca va prind pe vreunul ca il aveti la "prieteni", va mutati la Bucuresti, in Berceni. Block. Va las o ora, doua sa nu ziceci ca nu v-am spus. Si il blocati toti. Si cei de acolo din jur, din Bucuresti. Eu nu am ce sa-ti reprosez tie, Mircea, prietenia noastra s-a terminat pentru totdeauna. pentru ca nu ai cuvant. Pentru ca esti nasul meu inchidem ochii dar stricam prietenia. Toti sa-l blocati pe Mircea Nebunu. Daca nu-l blocati sa ramaneti prieten cu el", a transmis Romulus Markovics pe canalul sau de Youtube.

Mircea Balus, zis Mircea Nebunu, este unul dintre liderii Clanului Sportivilor. Un alt lider este Marius Alecu, zis Bebino, interlopul care a fost la un pas de moarte anul trecut dupa ce a fost batut de un rival in cartierul Tei Boboc din Bucuresti. In mai 2020, Alecu i-a declarat razboi lui Mircea Nebunu. Se pare ca Marius Alecu a fost deranjat de faptul ca Mircea Nebunu se afisa cu un anume Chioru, cel care i-a fost prieten bun lui King Kong din Berceni si care, culmea, l-ar fi insotit in Tei Boboc, in noaptea in care a fost injunghiat.