Liviu Dragnea a fost chemat la DNA pentru a fi pus sub acuzare in dosarul privind vizita in SUA la Donald Trump

Fostul lider PSD Liviu Dragnea, aflat in inchisoare dupa condamnarea in dosarul privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman, a fost citat joi, 14 ianuarie, la DNA pentru a fi pus sub acuzare pentru trafic de influenta in dosarul vizitei in SUA la inaugurarea presedintelui Donald Trump, eveniment care a avut loc in ianuarie 2017.

Conform G4Media, informatia a fost confirmata de surse judiciare, iar Liviu Dragnea este asteptat la DNA la ora 14.00. Sursa citata mai arata ca vizita efectuata de Liviu Dragnea si de fostul premier PSD Sorin Grindeanu in Statele Unite ale Americii, in ianuarie 2017, cand au participat la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump, a intrat ulterior in atentia anchetatorilor americani.

Astfel, in 2019, s-a format o comisie rogatorie, prin intermediul careia autoritatile americane au cerut informatii in Romania referitoare la Dragnea si Grindeanu. In septembrie 2019, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a fost audiat la DNA in acest dosar. La iesirea de la audieri, Maior a confirmat ca a fost audiat ca martor in dosarul vizitei lui Liviu Dragnea in SUA, in 2017.

"Am fost chemat in calitate de martor, in legatura cu dosarul vizitei fostului presedinte al Camerei Deputatilor in SUA. De mult timp voiam sa vin, a fost o discutie foarte placuta cu domnii procurori. Maine ma intorc in SUA, la revedere!", a spus Maior scurt, la acea data, aratand ca alte detalii nu poate da, pentru ca ancheta este in desfasurare.

Inca din decembrie 2018, Liviu Dragnea sustinea ca are cunostinta de noi dosare penale pe numele sau si al lui Calin Popescu Tariceanu. "Caline! Stii ca ne-a mai facut niste dosare. Iti spun azi, de ziua Vioricai! Al meu, pe vizita din America de anul trecut. Eu ii spun domnului Uncheselu (procuror DNA - n.red.) sa mearga in continuare, dar ii spun unde ajunge: la un ambasador si sa vad daca il tin genunchii ca daca nu, are o mare problema", a spus Liviu Dragnea, in sedinta Consiliului National PSD, din 18 decembrie 2018.