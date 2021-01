Liviu Dragnea a scăpat de dosarul „Brazilia". Fapte prescrise sau probe insuficiente

DNA a clasat dosarul „Brazilia" în care au fost investigate in rem presupuse fapte de corupţie care îl vizau pe fostul prședinte al PSD, Liviu Dragnea, acum în închisoare. Unele dintre fapte s-au prescris iar pentru altele nu au existat suficiente probe.

„Urmărirea penală s-a desfășurat doar cu privire la faptă ("in rem"). Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o anumită faptă.

După finalizarea cercetărilor în cauza respectivă, la data de 05 ianuarie 2021, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării, în conformitate cu prevederile art. 16, lit. c ("nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea") și f ("a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică") din Codul de Procedură Penală.

Considerentele pe care s-a întemeiat această soluție au avut la bază, printre altele faptul că, între momentul începerii urmăririi penale "in rem" și cel al primirii răspunsului transmis de autoritățile judiciare din Brazilia la cererea de comisie rogatorie, a intervenit Decizia CCR nr. 297/26 aprilie 2018, în care se prevede că întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale se face doar prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat, în cauza în care persoana vizată avea calitatea de învinuit sau inculpat.

Cu privire la celelalte aspecte, în urma cercetărilor efectuate, fiind epuizate toate mijloacele probatorii, nu au rezultat probe certe și suficiente pentru a dovedi dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele pretins a fi săvârșite întrunesc condițiile de tipicitate ale infracțiunilor de corupție investigate", a explicat DNA decizia de clasare în răspunsul pentru G4media.ro.

DNA a demarat o anchetă in rem după ce, în iulie 2017, platforma de investigaţii riseproject.ro a scris că Liviu Dragnea şi-a cumpărat o vilă, prin interpuşi, pe ţărmul Oceanului Atlantic, la Fortaleza, în Brazilia.

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a fost anchetat pentru spălare de bani şi în Brazilia, alături de fostul său coleg de facultate, Mugurel Gheorghiaş, zis Melcul. Informaţiile au fost confirmate de un procuror brazilian, potrivit jurnaliştilor de la riseproject.ro.

Aceştia au colaborat cu ziariştii de la cotidianul brazilian Folha de Sao Paolo, unul dintre cele mai mari ziare din Brazilia.

Jurnaliştii au reușit să obțină o confirmare de la procurorul federal Carlos Wagner Barbosa Guimaraes, care a spus că, la solicitarea procurorilor din România, colegii săi brazilieni au deschis o anchetă de spălare de bani în care erau suspectați Liviu Dragnea şi Mugurel Gheorghiaș, care l-ar fi împuternicit pe un taximetrist local, Cursino Campos Junior, să cumpere o vilă cu piscină și teren de tenis, pe plaja din Cumbuco, o localitate la ţărmul oceanului Atlantic, lângă Fortaleza, în nord-estul Braziliei.

Procurorii brazilieni suspectau că ar fi putut fi vorba de spălare de bani întrucât taximetristul era cunoscut ca o persoană fără venituri.

Liviu Dragnea se află în prezent în închisoare după ce a fost condamnat pe 27 mai 2019 la trei ani și jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman, pe banii căreia a angajat, pe când era președinte al Consiliului Județean, două secretare care lucrau pentru PSD local, unde el era președinte la acel moment. Înainte, el a fost condamnat, dar cu suspendare, în dosarul fraudei din 2012 de la referendumul de suspendare a lui Traian Băsescu din funcția de președinte al României.

El mai este anchetat în două dosare, unul pentru fraudă cu fonduri europene și altul în care a fost pus sub urmărire penală în urmă cu o zi pentru că a traficat funcția de consul al României la Bonn în schimbul sponsorizării deplasării sale la inaugurarea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA în ianuarie 2017.