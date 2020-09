Locuitori dintr-un sat brașovean nu pot vota. Cărțile de identitate sunt gaj la magazin pentru că au cumpărat alimente pe datorie

​Mai mulți cetățeni din Ormeniș, Brașov, riscau să nu-și poată exercita dreptul de vot pentru că proprietarul unui magazin-bar le-a oprit în gaj cărțile de identitate pentru cumpărăturile făcute pe datorie. Cazul a fost semnalat autorităților printr-un apel la 112, scrie Newsbv.ro. Întregul scandal s-a lăsat cu dosar penal.

Până în prezent, cinci persoane au sesizat în scris cadrele de poliție cu privire la aceste aspecte, cercetările continuând în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt.

"La data de 26 septembrie, în jurul orei 17.10, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Hoghiz, au fost sesizati prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul că administratorul unei societăți comerciale, ar fi oprit în gaj, mai multe cărți de identitate ca și garanție la unele cumpărături efectuate la societatea pe care o reprezintă. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicarea exercitării drepturilor electorale, dosar instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente in care se va propune solutie legala la finalizarea cercetărilor", a declarat pentru newsbv.ro comisar Alina Ivan, purtător de cuvânt al I.P.J. Brașov.

Potrivit newsbv.ro, a fost anunțată și Gruparea Mobilă de Jandarmi, fiind vorba despre aproximativ 90 de cărți de identitate reținute de proprietarul societății pentru că le-a dat pe datorie alimente.