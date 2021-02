Lovitură de "zile mari" a talharilor romani peste hotare: au furat diamante de zeci de milioane de euro din hoteluri de lux

O banda de hoti romani a bagat Europa in sperieti dupa ce au organizat mai multe jafuri pe teritoriul european. Banda, din care fac parte si cetateni sarbi, este formata din trei femei si sase barbati.

La 7 august 2019, hotii au furat un diamant in valoare de peste 4,5 milioane dintr-un salon al hotelului de lux Martinez din Cannes. Romanii au actionat dupa metoda smenului valutistilor, in care acestia profitau de neatentia celui care voia sa schimbe bani, si ii puneau hartie de ziar in loc bani. Detinatorul bijuteriei, un cetatean rus a fost convins mai intai sa primeaca intr-un salon al hotelului o cumparatoare, o femeie de 53 de ani, care s-a prezentat drept experta in diamante. Femeia le-a cerut celor care-l insoteau pe vanzator sa iasa din incapere, apoi, la un moment dat, a stabilit un pret si a bagat cutia cu diamantul in geanta. Vanzatorul i-a cerut femeii sa puna cutia cu diamantul la loc pana cand banii vor ajunge in cont.

Dupa ce au furat diamantul de la Cannes, pe 2 ianuarie 2020, banda de hoti a pacalit proprietarul unui diamant de 20 de milioane de euro din Barcelona. De data aceasta, un barbat s-a dat drept specialist si a reusit sa-l convinga pe proprietar sa-i permita sa evalueze diamantul pentru un cumparator interesat. Inainte de a deschide cutia in care se afla diamantul, hotul a cerut sa fie lasat sa verifice si sigiliul de securitate. In acel moment a reusit sa profite de neatentia proprietarului, a luat diamantul si a iesit din incapere spunand ca trebuie sa-l anunte pe cumparatorul in numele caruia venise. Proprietarul a realizat ca a fost jefuit abia dupa ce hotul disparuse, cand a realizat ca diamantul nu mai era in cutie.