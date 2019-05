Lovitura dura pentru DNA. Fostul sef de cabinet al lui Calin Popescu Tariceanu a fost achitat

Fostul sef de cabinet al lui Calin Popescu Tariceanu, Dorin Marian, a fost achitat definitiv pentru marturie mincinoasa. Decizia apartine Curtii de Apel Brasov. Acesta fusese pus sub invinuire alaturi de Calin Popescu Tariceanu, pentru declaratia data in dosarul privind retrocedarea presupus frauduloasa a Fermei Regale Baneasa.

"In temeiul art.421 pct.2 lit.a din Codul de procedura penala admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov si inculpatul Marian Marius Dorin impotriva sentintei penale nr. 174/S din 26.10.2018 a Tribunalului Brasov, pe care o desfiinteaza in parte, sub aspectul temeiului juridic al solutiei de achitare si, rejudecand cauza in aceste limite: Schimba temeiul juridic al solutiei de achitare dispusa prin sentinta apelata din art.396 alin.5 din Codul de procedura penala cu aplicarea art.16 lit.c din Codul de procedura penala in art.396 alin.5 din Codul de procedura penala cu aplicarea art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedura penala. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate. In baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat in apel raman in sarcina statului. Definitiva", este decizia instantei. Calin Popescu Tariceanu a fost achitat definitiv pentru marturie mincinoasa de completul de 5 judecatori al ICCJ.