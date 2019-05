Lovitura pentru patronul lantului de restaurante "La Placinte": Andrei Tranga a fost arestat

Omul de afaceri Andrei Tranga, proprietarul celui mai mare lant de restaurante din Republica Moldova, „La Placinte" si "Andy`s Pizza", a fost retinut astazi de procurorii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), intr-un dosar penal deschis pentru santaj.

Seful PCCOCS, Nicolae Chitoroaga a declarat ca Andrei Tranga a primit mandat de arestare pe un termen de 30 de zile, intr-un dosar penal deschis pentru santaj. Pe 26 aprilie, in ziua in care a fost retinut Andrei Tranga, la adresa mai multor institutii de presa din Republica Moldova, dar si la adresa unor ambasade de la Chisinau, a fost expediata o scrisoare anonima. Potrivit unimedia.info, in scrisoare era mentionat Andrei Tranga, alaturi de interlopul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, stabilit la Moscova, un cetatean al Italiei si unul rus, stabilit in Austria, ar fi incercat sa-l deposedeze de afaceri pe Viorel Varzari, proprietarul SRL „Molinart Grup", detinatorul marcii comerciale „ARTINOX", companie ce produce utilaje din otel inoxidabil pentru prelucrarea strugurilor si industria alimentara, fondata in februarie 2010. PCCOCS a confirmat pe 26 aprilie ca in dosarul respectiv au fost retinute in total cinci persoane, printre care Andrei Tranga.