Lucian Bute: "Regret foarte mult ca nu am boxat la Jocurile Olimpice"

Stabilit in Canada, Bute, in varsta de 40 de ani, este hotarat sa nu mai urce niciodata in ring intr-un meci oficial, timpul sau fiind ocupat acum intre viata de familie si afaceri.

El considera ca boxul mondial amator a decazut in ultima vreme, o solutie pentru redresarea sportului in Romania fiind o atentie mult mai mare pentru copii si juniori, dupa modelul aplicat de Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal.

"Eu unul nu am aruncat castigurile in stanga si in dreapta, bursele mele de meciuri le-am investit intr-o afacere care imi da oarecum liniste mie si familiei mele. Deci, intr-un cuvant, eu mi-am ivestit banii si dorm in fiecare seara linistit, nu-mi fac niciun fel de probleme din acest punct revedere.

Am afaceri in imobiliare. Sunt foarte bine, sunt foarte multumit, am doi copii sanatosi. Ne ocupam de ei, incercam sa le dam o educatie cat mai frumoasa, ei s-au nascut aici si am considerat ca pentru viitorul lor e mai bine sa ramanem aici in Canada". a declarat Bute.

Fostul campion mondial la box profesionist Lucian Bute a afirmat ca singurele sale regrete din cariera sunt absenta de la Jocurile Olimpice si faptul ca la meciul disputat cu englezul Carl Froch a urcat accidentat in ring.

"Singurul meu regret din boxul amator este ca nu am ajuns la Jocurile Olimpice. Mi-am dorit atat de mult acest lucru, si am fost la un pas in 2000 pentru Jocurile Olimpice de la Sydney. Dar nu pot sa spun ca regret ca am facut pasul catre boxul profesionist.

Tinand cont de conjunctura, ca am ajuns campion este frumos, pentru ca se putea intampla foarte bine sa nu devin campion mondial, cum sunt alti mii de boxeri din lume, si atunci poate ar fi fost un regret.

Toata lumea stie ce s-a intamplat la meciul ala din Anglia, cu Carl Froch, cand am pierdut si titlul mondial. Ala a fost si este un regret pentru mine, ca am acceptat sa urc in ring accidentat, nu faptul ca m-am dus in Anglia.

Eu facusem oferta sa vina aici in Canada, dar nu au vrut si apoi au facut ei oferta si am zis OK. Eram foarte increzator ca pot sa castig si acolo. Dar regretul meu este ca am urcat in ring accidentat. Asta e regretul meu cel mai mare", a declarat Lucian Bute.