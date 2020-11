"Lucratoarele sexuale" au un mesaj dramatic pentru guvernanți: "Uciderea noastră este complet normalizată!"

Asociația pentru Drepturile Lucrătoarelor și Lucrătorilor Sexuali în România transmite un mesaj alarmant societății și guvernanților după apariția în spațiul public a cazului de la Ghimpați, unde o femeie a fost ucisă, iar corpul ei a fost tranșat.

„Colega noastra a fost ucisa! Zilele acestea citim cu multa indurerare stirile aparute, despre cele mai cumplite ultime clipe din viata ei. Rapita, violata, torturata, ucisa, cadavrul incendiat. Suntem indoliate de moartea ei, desi nu am cunoscut-o. Violentele impotriva lucratoarelor si lucratorilor sexualx nu sunt iesite din comun. Acest caz socant, extrem, face parte dintr-un continuum alimentat de stigma. Noi stim deja ca vietile noastre valoreaza mai putin: prin stigma, criminalizare, marginalizare, discriminare. Inclusiv statul este direct complice la starea de fapt.

Ultimele stiri fac referire la faptul ca lucra la un salon de masaj erotic, portretizand-o in mod senzationalist. Dar noi stim ca odata ce cazul va fi rezolvat, si senzationalul se va fi dus, altx si altx lucratoare si lucratori sexualx vom lucra in salon, in apartament, pe strada etc, cu aceeasi frica - si aceeasi constientizare ca nu beneficiem de nicio protectie. Violentele impotriva lucratorilor/lucratoarelor sexualx sunt complet normalizate! Uciderea noastra este complet normalizata! Noi o vom pastra in memoria noastra, alaturi de multe altele, incercand sa contribuim la o lume mai buna, cu mai putina violenta", se arată în mesajul asociației.