Ludovic Orban spune că restricționarea programului de la terase „va face bine oamenilor”

Terasele din București și din șapte județe vor avea program până la ora 23.00. Măsura se aplică din 2 august. Clienti stau la mese in noaptea in care terasele s-au redeschis, in Centrul Vechi al Capitalei, luni, 1 iunie 2020.

Terasele din București, inclusiv din Centrul Vechi, și din șapte județe ale țării vor funcționa cu program limitat, a stabilit sâmbătă Comitetul Național pentru Situații de Urgență, până la ora 23.00.

Potrivit hotărârii anunțate sâmbătă de CNSU, „programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovișța, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București, nu poate începe înainte de orele 6:00 și nu se poate prelungi după orele 23:00".

Măsura intră în vigoare duminică, de la ora 14.00, pentru o perioadă de 14 zile. Același program a fost stabilit și pentru sălile de jocuri de noroc.

Hotărârea CNSU:

Premierul a spus astăzi, înainte de anunțul CNSU, că e greu să impui respectarea regulilor, dar că decizia „va face bine oamenilor", potrivit News.ro.

„Decizia de introducere a unor restricţii privind orarul va funcţiona pentru toate tipurile de evenimente care se organizează la terasă. Nu poţi să impui un orar de lucru, adică să limitezi la ora 23:00 şi pentru unii să permiţi şi pentru alţii să nu permiţi", a afirmat Ludovic Orban, întrebat sâmbătă ce se întâmplă cu evenimentele private organizate la terase.

Ludovic Orban a mai spus că măsura va fi implementată în special în județele cu nivel mare de răspândire a virusului.

„În judeţele cu răspândire mare a virusului, unde există risc de transmitere în comunitate, pentru a reduce acest risc de răspândire a virusului. Se ştie foarte clar că foarte multe terase după ora 23:00 se transformă în locuri de petrecere, locuri care e foarte greu totuşi să impui respectarea regulilor şi din cauza asta preferăm să luăm această măsură. De altfel le va face şi bine oamenilor", a precizat șeful Executivului.