Mai multe case din Pipera au fost sparte in noaptea de Inviere. S-a actionat la pont, iar paza era precara

Cinci case din zona Pipera-Voluntari au fost sparte in noaptea de Inviere, iar hotii se pare ca au actionat la pont, pentru ca toti proprietarii erau plecati in vacanta. In plus, paza complexului rezidential este mai mult decat precara, asa ca gardianul nu le-a pus hotilor nicio problema.

In complexul rezidential exista 200 de vile si un bloc de apartamente, iar toate sunt pazite, teoretic, de un singur om, care sta intr-o ghereta, aflata la intrarea principala. Complexul are si sistem de supraveghere video, dar paznicul spune ca de vreo opt luni camerele nu functioneaza. In plus, gardul de sarma ghimpata care imprejmuieste cartierul a fost taiat. Politistii verifica modul in care angajatii firmei de paza si-au indeplinit atributiile. Daca vor fi gasite nereguli, firma risca sa fie sanctionata.

"Astazi (duminica - n.red.), in jurul orelor 12:30, am fost sesizati de catre un angajat al unei firme de paza ca, intr-un complex rezidential din Voluntari, 5 imobile ar fi fost sparte de persoane necunoscute. La fata locului au ajuns de indata politistii, care au stabilit ca in 3 imobile s-a patruns prin efractie in perioada 27-28 aprilie a.c. Un prejudiciu nu a fost stabilit in momentul de fata, intrucat proprietarii imobilelor erau plecati din localitate", a declarat Ciprian Romanescu, purtator de cuvant IPJ Ilfov. Politistii au deschis un dosar penal pentru furt calificat.