Mai multe oase, posibil umane, descoperite sub un pod din Vaslui

Politistii vasluieni au demarat o ancheta dupa ce un barbat a descoperit, in cursul zilei de duminica, un sac si mai multe oase, posibil umane, sub un pod care traverseaza raul Barlad, din apropierea localitatii Trestiana, comuna Grivita.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, barbatul a sunat la numarul de urgenta 112 si a anuntat ca ar fi gasit osemintele respective si un sac, sesizand ca unul dintre oase are aspect de craniu uman.

"La fata locului s-au deplasat lucratori din cadrul Sectie 3 Politie rurala Barlad, impreuna cu politisti criminalisti, in vederea efectuarii de cercetari.

Oasele au fost ridicate si sigilate in vederea efectuarii unei expertize. In cauza au fost demarate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Loredana Stavar. In urma expertizei medico-legale se va stabili provenienta partilor din schelet si vechimea oaselor.