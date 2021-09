Manager de spital: Valul 4 nu mai poate fi oprit prin vaccinare. Pandemia continuă indiferent de măsuri

Medicul Radu Crişan Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iaşi, spune că valul patru al pandemiei de COVID-19 putea fi prevenit dacă se respectau măsurile de protecţie şi dacă populaţia se vaccina.

"Nu doza trei va stopa acest val. Doza trei va proteja şi va creşte şansele de a duce o viaţă sănătoasă şi va scădea şansele de infectare a celor care deja s-au vaccinat sau a bolnavilor care au deja patologie gravă. Doza trei nu poate stopa acest val. Acest val nu mai poate fi stopat în momentul de faţă prin vaccinare, pentru că vaccinarea presupune 28 de zile pentru atingerea unui titlu suficient. Valul patru putea fi prevenit, adică să nu mai fie formele acestea grave care ajung la ATI sau în spitalele care au potenţial de administrare de oxigen. Valul patru putea fi prevenit dacă se puteau respecta măsurile de protecţie, dacă se vaccina populaţia. Cu un procent de 27% de populaţie vaccinată nu mai avem pretenţii. Acest val ne va lovi şi, din nefericire, presupunerile mele sumbre, pe care le făceam în urmă cu o lună de zile, o parte dintre ele se vor adeveri", a declarat medicul.

În opinia sa, oricât de mult s-ar convinge unii sau alţii să se vaccineze anti-COVID, acest val patru nu mai poate fi oprit. "Nu cred că se mai poate opri. Transmisia este deja foarte mare. Săptămâna aceasta probabil sare de 10.000 de cazuri, ceea ce va depăşi cu foarte, foarte mult capacitatea de preluare a secţiilor de terapie intensivă. Cel puţin o parte, dacă nu marea lor majoritate a acestor forme grave, puteau fi prevenite prin vaccinare. Nu am făcut asta. Dimpotrivă, avem demnitari ai României, avem nişte figuri care sunt medici, profesori care spun: 'Nu vă vaccinaţi! Ce e asta? E o prostie, un experiment'. Eu m-am vaccinat printre primii, familia, la fel, colegii, la fel. Nu m-am îmbolnăvit de COVID, deşi am avut multiple contacte. Ei bine, lucrurile acestea nu le vedem. (...) Unii preferă mai degrabă să creadă ceea ce le convine, adică e o păcăleală. E mai uşor să crezi că e o păcăleală sau o conspiraţie decât să crezi că e o nenorocire care te poate afecta. Cam asta este. Dezamăgire. Asta simt, frustrare şi dezamăgire", mărturiseşte medicul.

Radu Crişan Dabija vorbeşte despre problemele cu care se confruntă medicii în acest val patru al pandemiei. "Toată lumea este tensionată. Avem de acoperit o gamă foarte largă şi complexă de patologii. Iată că a trecut mai bine de un an jumătate, acum se fac doi, de când vedem numai bolnavi de COVID. Cel puţin la Secţia I. Am avut un moment de respiro cu bolnavi non-COVID. Acum iarăşi am. A trebuit ca în două zile să ducem pacienţii (non-COVID - n.r.) în alte spitale, în alte secţii. Secţia I Pneumologie a redevenit COVID în două zile. În îngrijirea pacientului COVID oamenii trebuie monitorizaţi tot timpul. Asistenţii intră aproape în fiecare oră pentru că există un tratament care trebuie administrat, pacientul trebuie urmărit, monitorizat, pentru asta trebuie să se îmbrace în costum de protecţie, apoi să se schimbe, să se dezinfecteze, apoi iar să se îmbrace în echipament pentru a intra la pacient în ora următoare. Se intră tot timpul, spre deosebire de enormităţile pe care le-am auzit că pacientul este pus în salon şi nu intră nimeni la el. Mai mare aberaţie nu am auzit în viaţa mea tocmai pentru că ai mei colegi trebuie să intre să îi monitorizeze, să urmărească dacă tratamentul acesta cu antivirale, cu imunomodulator e eficace, trebuie urmărită tensiunea bolnavului, trebuie urmărită tot timpul saturaţia pacienţilor la oxigen, trebuie reglat oxigenul, trebuie reglat ventilatorul. Cum să nu intri, da ce faci? Bolnavul îşi setează singur parametrii? Îmbracă-te, dezbracă-te iar de echipament, dezinfectează-te", arată managerul spitalului.

El trage şi un semnal de alarmă - "Oamenii, şi fizic şi psihic, sunt erodaţi. Şi foarte mulţi sunt erodaţi psihic. E foarte greu să stai să vezi cum strigă toată lumea din saloane şi ei cum aleargă de la un pacient la altul. Toată lumea are o limită. Cu toţii avem o limită. Dar rezistăm. Norocul meu este că în acest spital este un personal medical, administrativ, auxiliar extraordinar. Nu ştiu ce am făcut să-i merit, sincer. Şi nu sunt vorbe goale. Avem probabil cea mai mică rată de mortalitate în pandemie şi un număr important de rulaj al pacienţilor şi externarea acestora în stare bună. Am avut cazuri moderate şi severe", spune acesta. Întrebat dacă a fost personal medical care a avut nevoie de consiliere psihologică în această perioadă de pandemie, directorul Spitalului de Pneumoftiziologie Iaşi a răspuns: "Nu ştiu, dar în ceea ce mă priveşte pe mine pot să vă spun că personal am avut momente în care, fără ajutor, nu aş fi făcut faţă situaţiei".