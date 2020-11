Managerul Spitalului "Dr. Victor Babes" din Bucuresti: "Nu se mai poate face nimic pentru a opri pandemia. Nu sunt suficiente paturi in spitale"

Emilian Imbri, managerul Spitalul Victor Babes a declarat marti, 3 octombrie, ca Romania a ajuns in punctul in care nu mai poate face nimic pentru a stopa pandemia.

"Acum nu mai avem nimic de facut. In momentul in care ajungem in situatia asta, in care fiecare zi numarul de cazuri creste cu 5.000, 6.000, nu se mai poate face nimic. Ce ne facem, insa, ca nu avem suficiente paturi pentru a interna toata populatia Romaniei? Avem nevoie de vreo 18.000 de paturi ca sa stam linistiti si de 8.000 de paturi de terapie intensiva. Parerea mea este ca in momentul de fata nu mai avem nimic de facut decat sa respectam ce trebuie sa respectam. Se poate lua modelul din tarile din jurul nostru, cu riscul pe care si le-au asumat si aceste tari. Ma refer aici ls riscul unor demonstratii. E singurul lucru pe care poti sa il mai faci", a declarat Emilian Imbri, managerul Victor Babes.

"Poate ajungem la acel adevar, pe care toti s-au ferit sa il recunoasca. Aceasta boala nu poate fi stavilita decat prin masuri foarte stricte si nu are tratament. Nu putem decat sa esalonam imbolnavirile, ca sa nu se imbolnaveasca foarte multi romani deodata. In Romania sunt peste 500 de spitale, aprope jumatate au intrat deja in circuitul COVID. Restul de spitale sunt spitalele mari, grele, spitale judetene cu 900 de paturi. Spitalele mari nu trebuie sa ajunga spitalele COVID. Este greu de dovedit un numar mare de pacienti plus ca ar ramane orice boala fara suport", a mai precizat Emilian Imbri.