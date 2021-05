Manual de escrocat: 780.000 de euro stoarse de o româncă tanara care a profitat de sentimentele de dragoste ale unui italian bătrân

O tânără în vârstă de 32 de ani, din judeţul Gorj, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, pentru că ar fi înşelat un bătrân italian.

Simona Daniela Mărgăian (fostă Tiriplică) este acuzată de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, aceasta fiind chiar reţinută pentru 24 de ore în acest caz. Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2015 - septembrie 2017, în mod repetat, aceasta l-a indus în eroare pe un bătrân italian, în vârstă de 73 de ani, căruia i-ar fi promis că se vor căsători şi că vor avea o viaţă fericită împreună. Suma cu care a fost păcălit italianul se ridică la 780.000 de euro. Simona Daniela Mărgăian deţine o vilă superbă într-o comună de lângă Târgu Jiu. „Folosindu-se de sentimentele de dragoste şi pasiune dezvoltate de partea civilă, cetăţeanul italian T.F.A, în vârstă de 71 de ani la debutul relaţiei, pe baza unor promisiuni ferme şi repetate de stabilire a unor relaţii permanente, specifice vieţii de cuplu, de întemeiere a unei familii, naştere a unor copii şi realizare a unor oportunităţi de afaceri, respectiv deschiderea unui salon de coafură mai întâi în Dubai şi, apoi, în Bucureşti, în mod repetat, prin comunicare nemijlocită şi prin mesaje online în reţeaua WhatsApp, a indus în eroare partea civilă, deposedând-o de suma totală de 780.000 de euro", se arată în rechizitoriu.

Italianul i-a trimis 33.000 de euro pentru renovarea unei case din localitatea Budieni. Francesco Thiella a susţinut, în plângerea depusă, că fost escrocat sentimental şi că a vândut o locuinţă cu şapte camere în zona centrală a oraşului Milano, iar toţi banii i-a dat frumoasei gorjence. De asemenea, acesta a spus că i-a oferit multe alte cadouri şi diverse sume de bani, care i-au fost solicitaţi sub diferite motive. De exemplu, gorjeanca i-a cerut sume de bani pe motiv că părinţii săi erau bolnavi şi aveau nevoie de tratament. În rechizitoriu, se arată că italianul se împrumuta peste tot pentru a-i da bani româncei şi chiar îi mărturisea într-un mesaj că nu mai avea nici ce să mănânce, totul culminând cu vânzarea locuinţei din Milano.

„Totul a fost bine până când a zis să vindem apartamentul meu din Milano, să ne luăm o locuinţă mai mică şi să ne mutăm temporar acolo, pentru ca apoi să ne punem de acord unde ne vom muta împreună. Când am fost la notar pentru a perfecta actele de vânzare, ea a trecut un cont bancar care îi aparţinea", a mărturisit italianul. El a recunoscut că a ajuns să nu îşi mai poată asigura traiul şi că trăieşte cum poate.

Conform rechizitoriului, Simona Daniela Mărgăian a plecat, în primăvara anului 2016, în vacanţă în Dubai, unde s-a întâlnit cu un român stabilit acolo şi cu care avea o relaţie amoroasă, dar a continuat să îl escrocheze sentimental pe bătrânul italian, căruia îi spunea că are nevoie de bani pentru a închiria un apartament de lux unde urmau să trăiască şi pentru deschiderea unui salon de înfrumuseţare. Italianul i-a trimis astfel peste 66.000 de euro.

Cum îl şantaja pe italian

În vara aceluiaşi an, tânăra îi spunea italianului, prin mesaje, că e nevoită să facă duş cu apă rece sau că merge la o prietenă, pentru că nu are bani pentru gaze şi nici pentru mâncare, cerându-i bărbatului să îi trimită colierul cu rubine care i-a aparţinut fostei soţii pentru a-l amaneta. În vara aceluiaşi an, Simona îi cerea bani pentru botezul copilului fratelui ei, iar italianul i-a spus că nu mai are nimic şi că de trei zile mănâncă orez fiert cu ulei, însă, până la urmă i-a mai trimis 1.600 de euro. Într-un alt mesaj, românca se plângea că are probleme de sănătate, că „nu mai reuşeşte să pună jos piciorul", că are probleme cu coloana, cu spatele şi că trebuie să facă tratament şi că s-a săturat de viaţa aceasta şi că-i vine să se angajeze, „făcând aluzie la meseria ei de dansatoare de striptease, suscitând şi manipulând sentimentele de afecţiune şi gelozie ale părţii civile", se arată în rechizitoriu, italianul trimiţându-i şi ultimii bani, suma de 300 de euro.

Procurorii arată că Simona Daniela Mărgăian s-a căsătorit în toamna anului 2016, dar că a continuat să-i ceară bani sub diferite pretexte italianului, în ideea că vor locui împreună şi că vor avea copii. La începutul anului 2017, românca l-a convins pe Francesco să facă un împrumut de 20.000 de euro, pentru a cumpăra o maşină Mercedes cu care să se plimbe cu el şi cu copiii. Motivele de acest fel invocate sunt nenumărate.

Gorjeanca a respins toate acuzaţiile şi susţine că italianul i-a oferit totul din proprie iniţiativă: „Faptul că o persoana a înţeles altceva decât trebuia să înţeleagă nu este vina mea, tot ce mi-a dat a fost din proprie iniţiativă, iar concluzia pe care o trag singură este că doreşte să pozeze în victimă, şi că nu suportă să mă vadă fericita alături de bărbatul cu care m-am căsătorit. Ţin să precizez că am vândut imobilul respectiv la insistenţele lui şi la cererea lui cu o altă persoană de sex feminin căruia îi făcuse acte încă din anul 2013, deoarece fără aceasta nu puteam vinde", a spus în presa locală, la scurt timp după declanşarea cercetărilor.