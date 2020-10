Medic ATI: "Pacienții muribunzi de COVID se simt fericiți si ne vorbesc despre asta, suntem șocați"

Profesorul timişorean Dorel Săndesc, vicepreședintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, povestește câteva episoade care i-au marcat pe colegii săi din secțiile ATI unde sunt trataţi bolnavii de coronavirus aflați în stare gravă.

"Este o presiune uriașă, din observațiile mele aceasta provine din șocul sufletesc al personalului medical în fața morții absolut dureroase a pacienților COVID. Bolnavii severi de COVID, pentru care nu mai poți face nimic, nu știu acest lucru. Apare fenomenul de 'happy' hypoxemia. Ei se simt fericiți, vorbesc, iar noi știm că vor muri. În analize vedem că sunt foarte rău, că nu mai rezistă, că sunt pe moarte, dar ei sunt conștienți, conversăm. E teribil. E o durere înfiorător de dus pentru tot personalul medical. Plus că am avut cazuri care ne-au îngrozit. Oameni care s-au ridicat în picioare, am crezut că au scăpat, au reînceput să meargă - și peste două zile, organismul s-a prăbușit.

Am avut și cazuri de persoane plecate acasă, teoretic vindecate. Și s-au întors după multe zile, cu abdomenul dureros. Erau în stare gravă, n-au putut fi salvați. Am avut, undeva în județul Timiș, nu vă voi spune spitalul, un bărbat care nu credea în virus, se considera - și poate că era - atât de puternic. Starea i s-a agravat. Și, când era atât de rău încât abia mai respira, a cerut telefonul. A dat un ultim mesaj familiei: 'Vă rog purtați mască!'", povesteste medicul ATI Săndesc pentru Libertatea.