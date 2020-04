Medicul Mircea Beuran fost trimis in judecata pentru o mita de 10.000 de euro

Medicul Mircea Beuran a fost trimis in judecata miercuri pentru ca ar fi luat mita suma de 10.000 de euro de la un medic pentru a propune in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar in specialitatea Chirurgie generala, pe o perioada determinata, dar si pentru a asigura castigarea concursului de catre cel care i-a dat banii.

Mircea Beuran se afla sub control judiciar. El indeplinea la data faptelor functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, respectiv sef al Disciplinei Chirurgie Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti.

"In data de 18 decembrie 2018, inculpatul Beuran Mircea, in calitatile mentionate mai sus, ar fi primit de la o persoana, medic intr-o unitate spitaliceasca din Bucuresti (martor in cauza), bani si bunuri in valoare de peste 10.000 de euro, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu.

Concret, inculpatul ar fi primit banii respectivi in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu, relative la ocuparea de catre martor a unui post de asistent universitar pe perioada determinata (in specialitatea chirurgie generala in cadrul UMF Carol Davila Bucuresti), indatoriri ce puteau fi realizate de catre inculpat prin oricare din actele care intrau in competenta sa, in oricare din calitatile sale mentionate anterior", anunta DNA.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului, pana la concurenta sumei de 10.007,5 euro, asupra unui cont bancar apartinand lui Mircea Beuran. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.