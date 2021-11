Metaversul și capcana realității virtuale: Zuckerberg va fi cel mai mare "proprietar de suflete"!

Compania-mamă a Facebook are un nou nume și un nou concept - metaversul. Și, potrivit lui Mark Zuckerberg, compania are și o nouă misiune: aceea de a fi „continuatorul internetului mobil" și un „mediu virtual în care putem să socializăm, să facem cumpărături și să lucrăm".

Dar jurnalista și comentatoarea politică Emily Jashinsky are o altă părere despre metaversul lui Zuckerberg, scrie The Defender. „Una dintre cele mai puternice companii din istoria omenirii plănuiește să ne prindă în capcana realității virtuale", a declarat Jashinsky. Jashinsky le-a explicat telespectatorilor emisiunii „Rising" de la The Hill: „Zuckerberg devine rapid cel mai mare proprietar din lume și folosește același limbaj cu veleități utopice pe care l-a folosit în urmă cu 15 ani pentru a convinge pe toată lumea că Facebook va fi o forță globală în slujba binelui." Jashinsky a spus că diferența dintre acum și atunci este că „acum știm că el își folosește puterea pentru a ne face mai furioși, mai singuri, mai proști, mai puțin sănătoși și mai dependenți". „A fost pus la încercare și a dat greș", a spus ea.

În iulie, Zuckerberg și-a explicat planurile pentru metavers în cadrul unui interviu pe care Jashinsky l-a numit „profund tulburător", acordat publicației The Verge. În interviu, Zuckerberg a declarat că își imaginează un viitor în care toată lumea ar purta ochelari prevăzuți cu tehnologie specifică realității virtuale, care să le permită oamenilor să utilizeze internetul „mai natural". El a descris metaversul ca fiind „un mediu stabil și sincronizat în care putem fi împreună, care cred că va semăna probabil cu un fel de hibrid între platformele sociale pe care le vedem astăzi, dar un mediu care te încorporează".

Jashinsky a precizat că în aceeași lună în care The Verge a publicat interviul cu Zuckerberg, Sheryl Sandberg, CEO-ul Facebook, a declarat pentru New York Times că speranța companiei Facebook este ca într-o zi „oamenii să țină slujbe religioase în spații aparținând realității virtuale" și „să folosească realitatea augmentată ca instrument educațional pentru a le preda copiilor povestea credinței lor". Sandberg a declarat pentru The Times: „Organizațiile religioase și rețelele de socializare se armonizează perfect pentru că, la bază, ambele au ca scop principal conectarea". Jashinsky a declarat că metaversul „își ambalează noua tehnologie în același limbaj în care ne-a fost prezentat Facebook".

Ea a explicat cum Facebook a fost descris inițial ca o „tehnologie abstractă neclară care ne va conecta, iar această conexiune va fi minunată". „Acum știm că această prezumție a fost naivă și distructivă", a spus Jashinsky. „Planul oligarhic de a transfera tot mai mult din existența noastră pe platformele lor ar trebui privit ca fiind pur și simplu o urgență." „Manifestarea religioasă reprezintă doar un aspect al vieții de zi cu zi pe care meta vrea ca noi să o înlocuim cu realitatea virtuală". „Controlul lor asupra viitoarelor spații virtuale le va oferi mai mult control asupra experienței umane și asupra culturii noastre."

Potrivit „partenerului strategic" al Forumului Economic Mondial, Cognizant, viitorul vieții profesionale și recreative va fi, de fapt, în lumea virtuală, „mai sigură". Cognizant susține că, în 2025, „după virus", casele vor fi dotate cu birouri și spații de lucru speciale care vor fi dublate de spații pentru „socializare virtuală". Compania multinațională de tehnologie a sugerat că aceste spații vor fi dotate cu camere de luat vederi, izolare fonică și sisteme de iluminat. Compania a numit aceste incinte destinate realității virtuale „noul pub", unde se poate „socializa în siguranță".

Emily Jashinsky a declarat că Mark Zuckerberg recurge la metavers pentru a „normaliza" manifestarea religioasă, munca, socializarea și divertismentul în realitatea virtuală, „pentru că, cu cât petrecem mai mult timp în metavers, cu atât mai mulți bani face el și cu atât mai mult control are". „Zuckerberg a petrecut 15 ani demonstrând că este un administrator teribil al banilor și al puterii - am făcut experimentul și Facebook a eșuat", a susținut ea.