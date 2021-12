Microbii din întreaga lume evoluează pentru a mânca plastic

Microbii din oceane şi din sol de peste tot din lume evoluează pentru a mânca plastic, potrivit unui nou studiu care, pe de o parte, arată amploarea poluării cu plastic, iar pe de alta prezintă o posibilă soluţie la această problemă.

Oamenii de ştiinţă au analizat sute de probe prelevate din natură şi au descoperit 30.000 de enzime diferite care pot degrada 10 tipuri diferite de plastic, facilitând reciclarea acestuia. Unul din patru organisme analizate are o enzimă care "mănâncă" plastic, notează The Guardian. "Am descoperit multiple probe care sprijină ideea că potenţialul de a degrada plasticul al microbiomului global este strâns corelat cu măsurătorile privind poluarea cu plastic - o demonstrare semnificativă a modului în care mediul răspunde presiunilor la care îl supunem", spune Aleksej Zelezniak, de la Universitatea de Tehnologie Chalmers din Suedia.

Cercetarea a pornit de la 95 de enzime microbiene care degradează plastic deja cunoscute, care se găsesc de obicei în bacteriile întâlnite în locuri cu multe deşeuri din plastic, fiind apoi extinsă la 236 de locuri diferite din întreaga lume de unde au fost prelevate probe. În jur de 12.000 de enzime au fost găsite în oceane, observându-se că potenţialul de a degrada plastic al enzimelor este mai mare cu cât acestea se află mai aproape de fundul oceanului, în condiţiile în care şi poluarea cu plastic este mai accentuată la adâncimi mai mari.

Restul de 18.000 de enzime au descoperite în sol, în urma analizării unor probe luate din 169 de locuri din 38 de ţări din 11 habitate diferite. În jur de 60 la sută din enzimele găsite nu au putut fi încadrate în nicio clasă cunoscută. Următorul pas este acela de a identifica cei mai promiţători "candidaţi" pe baza cărora să poată fi create artificial comunităţi microbiene care să ţintească tipuri specifice de polimeri, mai spun cercetătorii. Primul microorganism care mănâncă plastic a fost descoperit în 2016, la o groapă de gunoi din Japonia, iar în anii următori oamenii de ştiinţă au creat enzime mutant care degradează plasticul tot mai eficient.