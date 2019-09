Mihai Fifor, sfaturi zbanghii pentru elevii care incep scoala

Campania de informare „10 pentru siguranta", cu privire la pericole la care se pot expune elevii, a fost lansata, duminica, in contextul inceperii anului scolar. Ministru la Interne, Mihai Fifor, are 10 sfaturi pentru elevii care incep astazi anul scolar 2019-2020.

„10 sfaturi pentru ca elevii care se pregatesc de scoala, pentru nota 10 la lectia sigurantei

Ai grija la grupul de prieteni.

Spune „NU" daca acestia iti propun sa faci lucruri care te pot afecta negativ pe tine sau pe altii din jurul tau!

Fii atent la prietenii virtuali si informatiile pe care le postezi / transmiti pe internet si pe retelele de socializare!

Nu te lasa pacalit de „bunele intentii" ale necunoscutilor sau de oferte „unice" doar pentru tine din surse pe care nu le poti verifica!

In drumul tau spre scoala sau spre casa respecta mereu regulile de circulatie!

Tine-ti mereu in buzunarul interior banii sau telefonul mobil!

Nu te lasa „incatusat" de consumul de alcool, droguri sau alte substante psihoactive!

Refuza implicarea in munci sau activitati ilegale!

Focul nu reprezinta un mod de distractie!

Nu provoca prin modul de comunicare sau prin comportament si nu raspunde la provocari!

Apeleaza la sfatul unui adult (parinti, profesori, consilieri) atunci cand te afli in dificultate!

Va invitam pe toti, sa ne implicam impreuna, cel putin prin a impartasi inca unei persoane informatiile primite, prin distribuire in mediul online sau prin completarea cu alte informatii, articole sau experiente utile.", se arata in postarea facuta pe pagina de Facebook a ministrului de Interne, Mihai Fifor.