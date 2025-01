Mii de cetățeni români vor fi expulzați din SUA: Trump vrea să trimită migranții la Guantanamo

Un document publicat de presa din SUA arată faptul că, începând cu 24 noiembrie 2024, există 1.445.549 de persoane care nu se califică în sistemul ICE și au ordine finale de expulzare. Printre aceștia se regăsesc inclusiv peste 4000 de cetățeni români.

Conform listei ICE, 4.445 de români se află pe lista celor care vor fi deportați. În documentul intitulat „Noncitizens on the ICE Non-Detained Docket with Final Orders of Removal by Country of Citizenship", Mexicul și El Salvador se află în fruntea listei națiunilor care se confruntă cu cele mai multe deportări, cu 252 044 și, respectiv, 203 822.

Săptămâna trecută, sute de migranți au fost arestați, iar alții au zburat din țară cu avioane militare, în timp ce operațiunea de deportare în masă promisă de Donald Trump a început. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat construirea unui centru de detenție pentru migranți în Guantanamo Bay, centrul despre care a declarat că va putea găzdui până la 30.000 de persoane.

Potrivit președintelui, unitatea ar urma să fie construită în baza militară americană din Cuba, dar va fi separată de închisoarea militară de maximă securitate. Centrul va găzdui „cei mai mari criminali străini care amenință poporul american". Baza Guantanamo Bay a fost folosită de multă vreme pentru a găzdui imigranți, o practică ce a fost criticată de unele grupuri pentru apărarea drepturilor omului.