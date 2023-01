Ministrul Culturii afirmă: Brigitte Macron a vrut să ridice un "sex" uriaș pe Catedrala Notre-Dame!

Iată un aspect faptic al decadenței profunde a elitelor politice pariziene, a căror relație cu sexualitatea este extrem de îngrijorătoare, comentează Reseau International.

În ultima sa carte, 682 de zile, fostul ministru al Culturii al lui Emmanuel Macron, Roselyne Bachelot, explică faptul că soția sa, Brigitte, a vrut să înlocuiască turla de la Notre-Dame cu un fel de statuie sexuală uriașă, înconjurată la bază de "bile de aur"! "Ce creier a putut avea o idee atât de nebunească încât să o propună arhitecților care vor produce ei înșiși, prin intermediul unui soft, acest proiect abject și blasfemiator care afectează sublima catedrală, simbol religios prin excelență! Cum este posibil acest lucru?", explică RI.

Există în mod clar ceva satanic în ceea ce privește elitele care conduc în prezent Franța și lumea în general, de altfel. Ceva extrem de nesănătos, profund decadent și total deconectat de nevoile oamenilor și de realitatea îngrijorătoare a crizei multidimensionale, sociale, economice și civilizaționale pe care o traversăm!



"Nu am uitat de prima reuniune a Comisiei naționale pentru arhitectură și patrimoniu, unde am declarat pe 9 iulie că turla de la Notre-Dame trebuie să fie construită identic pentru a respecta Convenția de la Veneția. Când m-am întors pe Rue de Valois, cabinetul era sub tensiune: Élysée visa la un 'gest arhitectural' și mă acuza că fac ce vreau. Ei bine, nu va fi ultima dată. Nu regret această insubordonare când, câteva zile mai târziu, în timp ce iau masa cu Brigitte Macron, îmi arată un proiect care culminează cu un fel de sex ridicat, înconjurat la bază de bile de aur...", consemnează Roselyne Bachelot in cartea sa.